Само в "24 часа" на 16 юли: Цените се вдигнали с 43% за 5 г., заплатите – почти двойно

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Само в "24 часа" на 16 юли четете:

Цените се вдигнали с 43% за 5 г., заплатите – почти двойно

За документите за самоличност, когато жената е с хиджаб, достатъчно е да се вижда само лицето - интервю с главния мюфтия Ахмед Хасанов

Само 9 от всички 101 номинации на Тръмп за посланици са кариерни дипломати

Без повече "бий ме, обичам те"! Кои пеят срещу токсичните връзки

Спасяват удавници с роботизиран буй, управляван от брега дистанционно

Апокалипсисът на Георги Господинов говори на испански - специални страници "Арт" всеки четвъртък

Холивуд променя и Ариел, и хубавата Елена, но защо?

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.