Адвокат Надежда Ковачева: По делото срещу биячите на Слави Ангелов сами търсихме доказателства

Защитничката на главния редактор на "168 часа" казва още:

Разследващият полицай не бе предал чрез прокуратурата на съда две веществени доказателства

Нападението е планирано и са взети мерки, за да бъдат прикрити извършителите

Поискахме съдебномедицински експертизи за проверка на алибито на всеки един от подсъдимите

Политиците ни не се научиха що е правосъдие. Говорят за реформа на правосъдието, а то е дейност на отделния съдия

- Адвокат Ковачева, вие сте повереник на главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов по делото срещу тримата подсъдими за нападението срещу него. Прави впечатление, че то беше на 17 март 2020 г., а вече сме юли 2026 г. и все още няма окончателен съдебен акт. Правилно ли е да се каже, че твърде много се проточи процесът?

- Това е причината, за да коментирам процес, по който присъдата не е влязла в сила и предстои произнасяне на ВКС по касационни жалби. На въззивната инстанция в Апелативния съд - София, след отлагане на делото от адвокат на подсъдимите, насрочено за 11 септември, 9 октомври, 27 ноември 2025 г., и поради внезапната смърт на съдия от първия съдебен състав през януари 2026 г. делото попадна на 5-и въззивен наказателен състав. Пред него делото продължи по-малко от половин година, макар да бе отлагано по причини на адвокат на подсъдимите. На 10 юни 2026 г. се обяви присъдата. Съдиите уважиха всички доказателствени искания на защитата на близнаците Никола и Георги Асенови въпреки възраженията на нас - частното обвинение, за неразумен срок на процеса. Същевременно чрез защитата на подсъдимите и поисканата от тях техническа експертиза за комуникации и местоположение по ползваните от тях мобилни телефони се събраха доказателства за страната на обвинението, подкрепящи показанията на очевидци - анонимни свидетели.

Но на първа инстанция - да. Делото се проточи почти 5 години. Благодарна съм на съдията и съдебните заседатели, че след като в разпоредителното заседание не уважиха искането ни за връщане на делото за доразследване, съобразиха доказателствените искания на обвинението, на защитата на подсъдимите и осъществиха - доколкото беше възможно във времето - разгърнато съдебно следствие.

Отговорността за проточилия се процес е на адвокатите на подсъдимите, които отлагаха съдебните заседания по начини, позволени им от законодателя.

Отговорността за бавния процес е и на разследващия полицай, който не беше назначил множество задължителни експертизи за проверка на показанията на свидетели, за анализ на съдържанието на електронни документи, изискани с разрешение на съда от мобилните оператори и налични по делото към 1 април 2020 г. Те бяха важни за установяване на местоположението на подсъдимите в деня на престъплението и по-късно за това какви телефонни номера ползват. При снемане на самоличността на обвиняемите разследващият полицай не бе записал кой от тях какъв телефонен номер ползва. Негов колега, извършил разпита им на 24 април 2020 г., си бе свършил работата и те бяха посочили номерата на ползваните от тях симкарти. Георги и Никола Асенови не ползваха собствени симкарти.

- Кое е най-трудното в този процес?

- Най-трудното е, че нападението е планирано, че пострадалият е проследяван и че предварително са взети мерки, за да бъдат прикрити извършителите.

По време на ковид пандемията през януари 2020 г. у нас се договаря организирането на протести и побой над журналист заради публикация, като за целта се предоставят 500 000 лв. кеш от бизнесмена Красимир Каменов-Къро за организирането им. Законът за събранията, митингите и манифестациите забранява протести по време на пандемия и на участници в протести с маски. Народното събрание с решение от 13 март 2020 г. обявява начало на пандемията в България. На 17 март подсъдимите с маски, шапки и качулки пребиват Слави Ангелов след проследяването му в ден вторник към 21 часа, когато се прибира късно, тъй като предава брой на печатния седмичник “168 часа”. Протестът започва едва на 9 юли 2020 г. и е разрешен от кмета на София въпреки забраната на закона.

От досъдебното производство непрекъснато изтича информация към обвиняемите, не се извършват задължителни процесуално-следствени действия и се укриват след предявяването им веществените доказателства, съдържащи биоследи от обвиняемите, изследвани от ДНК експертиза.

Наложи се някои от адвокатите сами да отваряме оптичните носители и да анализираме електронни документи, изпратени от мобилни оператори в хода на съдебния процес. Разследващият не бе предал чрез прокуратурата на съда две веществени доказателства, иззети от автомобила на престъплението - сив “Опел Астра”, а именно шапка с козирка и дръжка с биоследи от подсъдимите. След проверка от Инспектората на МВР, поискана от обвинението чрез съда, са били прегледани всички дела и веществени доказателства в СДВР. Иззетите от опела шапка с козирка и дръжката от автомобила на престъплението са намерени, вписани в картона на друго дело и приложени към доказателствата по него.

Разследващият полицай не беше идентифицирал подсъдимите близнаци едновременно в отделни протоколи чрез снемането на пръстови отпечатъци (единственото различие при еднояйчни близнаци - б.а.) и вземането на био материал от устната кухина за ДНК експертиза в присъствието на поемни лица и адвокати. По този начин е затруднено установяването на разпределението на ролите им. Въпреки това въз основа на техническа експертиза по видеоматериали за движението на автомобила на престъплението и на самите подсъдими се установява, че само един от братята е бил с шапка с козирка, която е забравена от него на задната седалка зад водача в сивия “Опел Астра”. Оттам е иззета и стелката със следи от кръв на Слави Ангелов. Забравена е точно от подсъдимия Никола Асенов, тъй като той е говорил по ползвания от него телефон с брат си и съпругата си в час и място, където се е намирал и опелът - автомобил на престъплението. Според алибито им подсъдимите Асенови и съпругата Славина на Никола Асенов е трябвало да са заедно в същия час в апартамент за монтиране на контакти.

- Направи впечатление, че по делото вие също се ангажирахте със събиране на доказателства. Нормална практика ли е жертвата и нейният повереник сами да си търсят доказателствата?

- Да, пострадалият не е достатъчно защитен от процесуалното законодателство. При предявяване на материалите на досъдебното производство направихме доказателствени искания, които разследващият полицай отхвърли устно. Наредено му било да изпрати делото на прокурора за внасяне на обвинителния акт. Поискахме съдебномедицински експертизи за проверка на алибито на всеки един от подсъдимите, техническа експертиза за местоположението им в деня на престъплението по телефонните им комуникации, допълнителна съдебномедицинска експертиза за уврежданията на Слави Ангелов. Повторна ДНК експертиза с едновременно вземане на биоматериал и пръстови отпечатъци. Повдигане на обвинение за по-тежки телесни увреждания, включително и за опит за убийство, защото на Слави Ангелов бяха причинени множество леки и средни телесни повреди. Повален на тротоара, той удря тила си в бетонов бордюр и за почти минута губи съзнание. В това безпомощно състояние е удрян с метални предмети и юмруци по главата, лицето, гърдите, краката. И то, забележете, от трима професионални боксьори. Кръвта се е стичала в трахеята му и той се е задушавал. Свидетели разказват, че от крака му е бликала кръв като фонтан. Случайни хора и лекарите от ИСУЛ са спасили живота му. Нима това не сочи за особена жестокост на дееца и начин, особено мъчителен за пострадалия? За това Слави Ангелов реши да встъпи в съдебния процес като частен обвинител. Но той не пожела да предяви граждански иск за обезщетение. Каза ми: “Не им искам парите, дори и да ги дам всичките като дарение”.

- Има ли проблем при събирането на доказателства?

- Винаги има. Свидетелят е човек и вижда това, което може. Понякога откровено лъже. Затова за предпочитане са писмените доказателства и експертизи. Поради проблемите с вещите лица се налага адвокатите да ползваме частно консултантско мнение по всеки въпрос. Съдът е длъжен да го приеме на основание наредби на Министерството на правосъдието (МП), но невинаги има разбиране. Каквото и да е делото, следва да има възможност чрез МП срещу заплащане всяка страна да може да зададе въпроси към лицензиран експерт. Това ще ускори съдебния процес и дейността ще излезе извън сивата икономика. Закон за вещите лица няма.

- Преди адвокатурата сте били прокурор. Защо прокуратурата се превърна в бухалка?

- Не мисля, че прокуратурата се е превърнала в бухалка. Този термин не е юридически, а политически или обществен. По същество това означава, че прокурорът се използва избирателно срещу определени политически противници, бизнесмени или неудобни лица. Докато спрямо други при сходни обстоятелства не проявява същата активност. Редовите прокурори в по-голямата си част са професионалисти и си вършат работата. Може да не направят кариера, но така са си избрали. Последните главни прокурори преди и в началото на “прехода” - професор Лютов, професор Мръчков, прокурор Гунев - юристи с опит, умни мъже. Следователно причината не е в централизацията и липсата на механизми за контрол, а в качествата на човека-юрист и главен прокурор.

- Ще се случи ли според вас “правосъдната” реформа?

- Професорът по медицина в САЩ Анета Груева, съученичка и приятелка, казва: “Правната система се оценява не по това как се отнася към силните, а по това как се отнася към обикновения човек, когато никой не гледа. Това е тест за справедливост”.

Политиците ни не се научиха що е правосъдие. Говорят за реформа на правосъдието, а то е дейност на отделния съдия. Всеки съдия, дори в съдебен състав, взема еднолично решение по казуса и го мотивира и подписва. Ако решението е различно от мнозинството, в съдебния състав се нарича “особено мнение”. Академик Живко Сталев е дал непоклатимо определение за правосъдие като дейност и акт на съдията. Съдиите са стотици. Как ще реформираш правното съзнание на всеки един съдия? Така се внушава от политиците, че те са отговорни за състоянието на ръководството на прокуратурата и следствието. А прокуратурата и следствените органи са в системата на съдебната власт. Прокуратурата и следствените органи не са съдебна власт. Разследващите са част от изпълнителната власт - МВР. И тук е заровено кучето. Защо се разтуриха следствените органи към прокуратурата и се прехвърли функцията по разследване към МВР? А политиците защо не критикуват МВР? Прокурорът повдига обвинение и има право да разследва, но на практика не го прави. Разследващият полицай няма право без санкция на прокурора да повдига обвинение. Вместо да извършва разкрития, той буквално тича до наблюдаващите прокурори по няколко пъти на ден. Ако прокурорът не е указал, не назначава необходимата експертиза, защото няма кой да я плати.

- И все пак кой модел на съдебна реформа е добре да приложим в България?

- Първи е моделът “Косово”. Декларациите на магистратите се проверяват от чуждестранни полицейски групи, включително чрез детектор на лъжата, който масово се използва в САЩ като доказателствено средство. Следва моделът “Хърватия” и чак през 2016 г. започва моделът “Албания” и продължава повече от 6-7 години.

Съдебната власт (съдът) няма квоти в законодателната и изпълнителната власт, нали? Дори няма комитет на мъдреците съдии към законодателната и изпълнителната власт в лицето на министъра на правосъдието. Така не се използва опитът на съдиите, които познават добре сами себе си, законодателството и актовете на съда. Как ще ги оценяват адвокати, които имат свои интереси. Същото се отнася и за юристи от НПО-та, които не са били магистрати и не разбират, че не разбират.

Политиците следва да избират своите квоти за ВСС, главния инспектор и инспекторите за Инспектората по определения ред. Но само измежду вече избрано множество кандидати на делегатски събрания на съдии/прокурори за съответната длъжност. Така съдебната власт ще е на магистратите, а не на адвокатите, НПО-тата, партиите и пр. Политиците могат да си направят в НС комисия, която да проверява качествата на множеството кандидати, избрани от магистрати за органите на съдебната власт, и измежду тях да изберат парламентарната квота в съдебната власт - Инспекторат и главен инспектор.

- Как да се ускори съдебният процес?

- Бавният съдебен процес може да се вкара в темпо от законодателя. Българският съдебен процес страда от огромен формализъм. Процесуална грешка води до отпадане на годно доказателство. Страда от продължителност и зависимост от самопризнание и показания на свидетели. Принципът на състезателност е ограничен в полза на ответника, обвиняемия. Но има изход.

На първо място, чрез закон за вещите лица. По всеки вид дело се назначават експертизи. Произнасят се специалисти с научни знания от съответната област. Съдът стъпва върху техните заключения, за да вземе решение. Политиците имат интерес да владеят вещите лица и така косвено да обвързват съда.

На второ място, чрез промени в процедурните закони относно представителството и защитата от адвокат. Адвокатите с предварително договорено съгласие на лицата, които представляват, следва да си осигуряват заместници за съдебно заседание, по което не са в състояние да участват. Алтернативно по всеки по-сложен процес, ако не и по всички, съдът да назначава служебни адвокати, които да се запознават предварително с делото и да се явяват по всяко заседание. При неявяване на ангажирания адвокат или негов свободно избран заместник делото не се отлага и служебният адвокат встъпва във функциите си.

На трето място, свидетелите очевидци или косвено сочещи важни обстоятелства по случая, особено за авторството на деянието:

- В наказателния процес да се разпитват пред съдия на досъдебното производство и техните показания да са годно доказателствено средство и в съдебния процес.

- Пострадалият в наказателния процес по силата на закона, а не по собствено желание да се запознава с материалите на досъдебното производство, да прави доказателствени искания и др.

- В гражданския и административния процес да се допуска клетвена декларация, заверена от нотариус, че е изявление на лицето и с достоверна дата. Този документ да има косвена доказателствена сила в случаите, когато няма връзка с лицето към датата на съдебното заседание или е настъпила смъртта му, и пр.

Не на последно място, разследването на досъдебното производство вече няма подготвителен характер, както е записано в НПК. Има закони като закона за електронните съобщения например, които изискват определен кратък срок, за да бъде проверено местоположение на основание телефонна мобилна комуникация или други данни, които се пазят за определен срок (кога е излетял частен самолет), и пр. Ето защо “разследването” не може да се разгърне в съдебното следствие.

И от особено значение е да се промени изискването за обема на мотивите. По-добре е съдиите да мислят и действат, отколкото да пишат мотиви по стотици страници. Съдът следва да обясни фактите, приложимото право и защо стига до конкретния извод. В САЩ например по рутинните дела мотивите са от 5 до 20 страници, а по сложните - до 100 страници. Понякога съдията произнася устно мотивите и това се записва в стенограмата. Невинаги има отделен документ, аналогичен на българските мотиви, към съдебния акт/присъдата.

Прокурорът също пише кратки обвинения в начален етап, обвинителен документ. При тежки федерални престъпления обвинението е одобрено от голямо жури. Обвинението е от 5 до 30 страници. Кой е обвиняемият, кои закони са нарушени, кратко описание на деянието, отделните обвинения. По сложни дела обвинението е от 30 до 100 страници.

- На всички ни прават впечатление новините, че съдиите в САЩ са на преклонна възраст, а у нас магистратите задължително биват пенсионирани, навършвайки 65 г., възраст, на която са натрупали мъдрост и знание?

- И не само магистратите. Хабилитираните лица също. Възрастта, когато здравият човек знае! Пенсионирането в САЩ е по желание. Обикновено на 65 години гражданин или резидент получава права за Medicare - държавна застраховка без задължение за пенсиониране. За всички е еднакво, че след 70 г. получават тотално пенсия +100% заплата. Пенсионирането за съдии варира драстично между федералните и щатски нива. Уредено е в специфични правила и статуси. За публичните нотариуси обаче няма ограничения във възрастта за пенсиониране.

Федералните съдии и федералните областни съдии са назначени доживот и няма никакви мандатни изисквания за възраст. Все пак като изпълнят 65 години, те могат да получат статус с намален обем от дела или да се пенсионират с пълно заплащане по реда на правилото за осемдесет. За щатските съдии мандатните пенсионни възрасти са определени от щатските закони или конституции. Към момента 31 щата и Вашингтон дистрикт корт (областен съд) имат възраст за мандатно пенсиониране на 70 г. относимо за щатските апелативни и районни съдии. В Мериленд възрастта е 70 г. за пенсиониране на съдия, а във Върмонт е 90 години. Нотариусите като официални държавни служители нямат мандатно ограничаване на възрастта за пенсиониране.