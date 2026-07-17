Хората вярват на полицаи, които помагат, а не само да дебнат

МВР е огромна система, без която не може, но и без промени в нея няма как да се мине. 4602 свободни места има за униформени, следователи и криминалисти, най-вече хората, които работят на терен. В същото време за чистачи, готвачи и куриери кадрови дефицит почти няма. Тоест намират се хора за спомагателните дейности, но не и такива, които да пазят улиците и да помагат на гражданите.

Донякъде е обяснимо - десетилетия наред на полицията се гледа като на инструмент за събиране на глоби и контрол, а не като служба, която подкрепя и защитава. Затова и младите не се редят на опашка за работа в МВР въпреки 1500 евро стартова заплата. Никой не мечтае да стане “дебнещ” полицай, напротив - повечето искат да бъдат полезни. А доброволните напускания го потвърждават - всеки трети го прави по собствено желание.

Гражданите искат полиция, на която могат да разчитат, а не от която да се страхуват. Трябва в МВР да се смени философията. Полицаят трябва да е близо до хората, за да спечели доверието им. Иначе незаетите бройки ще са все така високи.