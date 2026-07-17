Само в "24 часа" на 17 юли: Пълната липса на захар води до инсулинова резистентност, дори и до оглупяване

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Само в "24 часа" на 17 юли четете:

МВР намира по-лесно чистачки, готвачи и монтьори, отколкото полицаи за улицата - според официални данни на фондация "Общество и сигурност"

По делото срещу биячите на Слави Ангелов сами търсихме доказателства - интервю с адвокатката на главния редактор на "168 часа" Надежда Ковачева

Учениците днес имат проблеми, с които никой досега не се е сблъсквал - анализ на Александър Стоянов историк, преподавател в НГДЕК

В специалните здравни страници четете още:

Многото захар разболява, но пълна липса води до инсулинова резистентност, дори и до оглупяване - интервю с доц. д-р Мария Николова

Всички деца, преди да станат на 6, трябва да ги проверят за висок холестерол

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.