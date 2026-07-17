Захарта на кубчета и целувките по пероните объркаха представите ни за Европа

Резултатите от проучването "Знаете ли, че не знаете нищо за Европа? (Част 4)" очертават любопитна картина на познанията ни за континента, като показват рязка граница между популярните факти и малко известните регионални особености.

Най-висок процент верни отговори участниците в анкетата на "24 часа" са дали на въпроса за липсата на закони за развод във Ватикана, където 82,7% са посочили правилния отговор. 70,9% от хората са познали, че най-много бира на глава от населението се пие в Чехия, а 69,1% от тях са дали верен отговор, че Нидерландия е пионер в изграждането на велоалеи.

Едва 4,5% от участниците са посочили, че най-много милионери на глава от населението има Швейцария, докато преобладаващата част са допуснали, че това е Монако. Само 14,5% са разпознали, чехия като родина на захарта на кубчета, докато по-голямата част от респондентите са се подвели, че това е Австрия. 19,1% от участниците в анкетата на "24 часа" са наясно, че целуването на влаковия перон е забранено във Франция, като най-честото погрешно предположение тук е било Великобритания.

Само 20,9% от респондентите са посочили Унгария като мястото, където чаши не се чукат по време на тост, докато мнозина от тях са избрали Андора. Въпросът за най-старата монархия на в Европа е разделил мнението на анкетираните почти наполовина, като 54,5% правилно са идентифицирали Дания, но значителен брой са посочили Лихтенщайн като грешен вариант.

Тези данни потвърждават, че докато общите факти за големите държави са по-разпознаваеми, малките детайли от бита и историята на Европа все още остават обвити в мистерия за по-голямата част от хората.