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Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)

Самуил Огнянов

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Кулинарният одит на “Мишлен” в София ще продължи догодина. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Историята с оценката на "Мишлен" не показа, че в София липсва вкусна храна, а това, че трудно добрата кухня се превръща в цялостен туристически продукт.
Но първо да изясним фактите - към момента няма официално съобщение от Michelin Guide, че София е отхвърлена като дестинация. Няма и публикувана официална селекция, от която да става ясно, че нито един ресторант не е одобрен. Информацията, че инспекторите са си тръгнали разочаровани, дойде от неофициални твърдения и коментари от бранша. Столичната община отговори, че процесът не е приключил.

Вижте още в завещанието на седмицата със Самуил Огнянов: 

Кулинарният одит на “Мишлен” в София ще продължи догодина. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)