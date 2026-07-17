Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)

Историята с оценката на "Мишлен" не показа, че в София липсва вкусна храна, а това, че трудно добрата кухня се превръща в цялостен туристически продукт.

Но първо да изясним фактите - към момента няма официално съобщение от Michelin Guide, че София е отхвърлена като дестинация. Няма и публикувана официална селекция, от която да става ясно, че нито един ресторант не е одобрен. Информацията, че инспекторите са си тръгнали разочаровани, дойде от неофициални твърдения и коментари от бранша. Столичната община отговори, че процесът не е приключил.

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