Само в "24 часа" на 18 юли: 10 въпроса от "24 часа", 10 отговора от ФИФА за световното - съботен очерк

Само в "24 часа" на 18 юли четете:
10 въпроса от "24 часа", 10 отговора от ФИФА за световното - съботен очерк
Артюр Фери иска да тренира децата на принц Уилям, след като спря Григор на "Уимбълдън"
Алекс Сърчаджиева хвърли артистичния свят в догадки: любов по сценарий или сценарий по любов?
Музикантът спасил България от наводнение – не проектирал нито един язовир, за каквото е учил
Мръсните тайни на BG историята: Предател ли е Вапцаров и кой кого топи през 1942 г.
Мъжете се обличат еднакво за ергенското парти - ходят на пейнтбол и картинг, моминското парти - вече не по нощни барове, а на пикник с рисуване
Вижте първите страници на "24 часа" от 18 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.