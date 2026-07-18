Само в "24 часа" на 18 юли: 10 въпроса от "24 часа", 10 отговора от ФИФА за световното - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 18 юли четете:

10 въпроса от "24 часа", 10 отговора от ФИФА за световното - съботен очерк

Артюр Фери иска да тренира децата на принц Уилям, след като спря Григор на "Уимбълдън"

Алекс Сърчаджиева хвърли артистичния свят в догадки: любов по сценарий или сценарий по любов?

Музикантът спасил България от наводнение – не проектирал нито един язовир, за каквото е учил

Мръсните тайни на BG историята: Предател ли е Вапцаров и кой кого топи през 1942 г.

Мъжете се обличат еднакво за ергенското парти - ходят на пейнтбол и картинг, моминското парти - вече не по нощни барове, а на пикник с рисуване

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.