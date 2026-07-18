Германия и сурогатното майчинство: скандалът с Йенс Шпан

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС и съпругът му са станали родители с помощта на сурогатна майка в САЩ. В Германия тази практика е забранена. След обвинения в двоен морал Шпан се оттегли от поста, пише Мария Илчева за "Дойче веле".

Йенс Шпан подаде оставка като председател на парламентарната група на ХДС/ХСС. През последните дни призивите за това бяха изключително силни, тъй като към Шпан бяха отправени остри критики - както от опозицията, така и от собствената му партия. Според съобщения в медиите самият канцлер Фридрих Мерц е призовал Шпан да се оттегли от поста.

За какво става въпрос?

В сряда, 15 юли, 46-годишният християндемократ и съпругът му Даниел Функе обявиха, че са станали родители благодарение на сурогатна майка, която е родила бебето в Съединените щати.

В Германия няма забрана за отглеждането на дете, родено от сурогатна майка в чужбина. Но самото сурогатно майчинство е забранено – политика, която се подкрепя твърдо от неговата Християндемократическа партия, както в миналото и от самия Шпан. Затова той бе обвинен сега в двоен морал. Членове на ХДС смятат, че поведението на техния съпартиец нанася тежки щети на партията, що се отнася до доверието в нея.

През февруари ХДС потвърди подкрепата си за забрана на тази практика на територията на самата Германия, за да се предотврати появата на "комерсиални или други модели, които превръщат сурогатното майчинство в бизнес".

Критиците посочват, че докато Йенс Шпан беше министър на здравеопазването през 2020, той е отхвърлил призива на Свободните демократи за облекчаване на забраната за сурогатно майчинство в Германия. Те също така посочват, че през 2015 той е написал, че "като хомосексуален мъж и християнин лично ми е много трудно да приема идеята за наета утроба".

"Политиците, които поставят стандарти за другите, трябва да бъдат оценявани според същите тези стандарти", заяви Марион Розин, християндемократка от Тюрингия и членка на Съюза на жените. "Ако тази достоверност се загуби, оставката е логично последствие."

В Германия сурогатното майчинство се наказва със затвор или глоба

Сурогатното майчинство в Германия се наказва с три години лишаване от свобода или глоба - според закон, приет още през 1990. За много германски двойки - както еднополови, така и хетеросексуални - сурогатното майчинство в чужбина се е превърнало във важна опция.

Други държави от ЕС, включително Франция, Испания и Италия, също забраняват сурогатното майчинство.

В Германия Йенс Шпан не е единственият политик, станал родител по този начин. По-рано тази година стана ясно, че и неговият съпратиец вирусологът Хендрик Щреек, който стана известен покрай пандемията от Ковид-19, също е станал баща с помощта на сурогатна майка в САЩ. Тъй като обаче той е едва от 18 месеца в политиката, неговият случай не привлече толкова голямо обществено и медийно внимание.