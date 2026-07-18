Нов министър на отбраната в Украйна: кой е Евгений Хмара?

Назначаването на Евгений Хмара за министър на отбраната се превърна в най-обсъжданата кадрова промяна в правителството на Украйна след оставката на Михайло Федоров. Защо и какво се знае за Хмара, пита в свой анализ Лилия Ржеутская от "Дойче веле".

Временно изпълняващият длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) генерал-майор Евгений Хмара ще поеме поста министър на отбраната. Решението бе обявено след като Михайло Федоров беше отстраненот тази длъжност. Това предизвика вълна от критики и протести в Киев и други украински градове. Въпреки недоволството президентът Володимир Зеленски отбеляза, че след спазването на всички правни процедури ще се обърне към депутатите с молба за подкрепа на кандидатурата на Хмара.

Кой е Евгений Хмара?

Хмара служи в Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) от 2011 година. След началото на мащабната руска инвазия той участва в освобождаването на Киевска област, а впоследствие воюва в Донецка област. През 2022 ръководи специална операция за освобождаването на Змийския остров от окупаторите. През 2023 оглавява елитното подразделение "А" на СБУ, като по същото време получава званието бригаден генерал. А на 23 юни 2024 става генерал-майор. От 5 януари 2026 временно ръководи Службата за сигурност на Украйна след оставката на Василий Малюк.

Военният експерт Иван Ступак описва новия и.д. министър на отбраната като военен специалист, който познава военното дело отвътре до най-малките подробности. "Човекът е изключителен професионалист. 95 процента от времето си прекарва на фронта или в близост до фронтовата линия", отбелязва експертът.

Според Ступак основният въпрос към новия министър на отбраната не се отнася до неговия професионализъм, а до личността му. В крайна сметка неговият предшественик Михайло Федоров, макар и да не беше военен, изигра уникална за украинската политика роля на визионер и пионер в областта на цифровизацията. Именно поради това, убеден е експертът, Хмара няма да може да стане пълноценен заместник на Федоров в тази роля. "Дроновете ще летят, но нещо ново, пробивно – цифровизация, сътрудничество със Силициевата долина, с Palantir – мисля, че това ще е по-малко или изобщо няма да го има", прогнозира Ступак. В същото време той уточнява: не става дума за пълна загуба, тъй като ежедневните удари няма да изчезнат, но пробивните технологии ще липсват.

Министерството на отбраната може да се превърне в "министерство на войната"?

Доцентът в Киевския университет Игор Рейтерович смята, че със смяната на ръководството на Министерството на отбраната ще се промени и самата логика на работата. "Ако предишният ръководител имаше повече управленски опит, то сега новият ще бъде по-скоро военен", убеден е той. Според Рейтерович основната задача на Хмара ще бъде подобряването на взаимодействието между Министерството на отбраната и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна. Именно с това експертът обяснява кадровото решение на президента. "Това е опит фактически да се реши проблемът с конфликта между министерството и военното командване, по-конкретно с Олександър Сирски."

В същото време политологът подчертава, че Министерството на отбраната има много по-широки функции, отколкото просто военното планиране. И тук могат да възникнат проблеми. Един от основните въпроси е дали смяната на ръководството ще се отрази на системата за отбранителни поръчки. Въпреки че Рейтерович не очаква резки промени, той припомня, че с поръчките се занимават специализирани отдели, а по-голямата част от екипа в министерството вероятно ще остане на постовете си. "Ако се запази сегашната система, тя ще продължи да функционира. Проблеми могат да възникнат само ако започнат да я преструктурират", казва експертът. Според него в момента това би било твърде рисковано. "Всякакви промени ще бъдат наблюдавани под лупа от обществото. Ако пък започнат да се връщат старите схеми, дори и без участието на самия министър, отзвукът ще бъде огромен."

В украинската столица Киев в петък вечерта отново хиляди хора протестираха срещу уволнението на Михайло Федоров. Демонстрантите развяваха украински знамена и държаха плакати с надписи "Върнете Федоров!" и "Уважавайте народа!".

Правна пречка: военен не може да бъде граждански министър

Протестите не са единственият проблем пред назначението. Фактът, че Хмара е военен също е пречка. Законодателството предвижда, че министърът на отбраната в Украйна трябва да бъде гражданско лице. Изискването е свързано не само с украинското законодателство, но и с принципите на демократичния граждански контрол над армията, които Украйна спазва в рамките на интеграцията си в НАТО.

Според Игор Рейтерович съществуват няколко възможни сценария за разрешаване на правния конфликт, свързан с факта, че Хмара е военнослужещ. "Или той ще напусне военната служба, или ще се намери временен правен механизъм. Но аз по-скоро мисля, че той ще напусне армията", прогнозира експертът. "Мисля, че там бързо ще го прекарат през военно-медицинска комисия, както стана с Валерий Залужни – него също бързо го уволниха и го изпратиха на гражданска работа", казва експертът Ступак. В същото време той не изключва, че това може да предизвика допълнителна вълна от недоволство в обществото. Самият Евгений Хмара все още не е заявил дали е готов да се откаже от военното си звание.