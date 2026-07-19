Коментар на седмицата №2: Нарече ли Иран българите неверници и лицемери?

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с близо 51 хил. прочитания

Как двама наши политици станаха жертва на съмнения за скрити послания в цитати от Корана на погребението на аятолах Али Хаменей

Двама българи от партия “Възраждане” - настоящият депутат Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов - предизвикаха лавина от коментари миналата седмица с присъствието си в Техеран на траурното шествие за иранския аятолах Али Хаменей. Освен че бяха единствените европейци, които се появиха на церемонията, значителен смут предизвикаха коментарите, че българите са били наречени индиректно “неверници и лицемери”, а чрез тях е била унижена и цялата българска нация. Посолството на Иран в София публикува видео кадри с участието на Ангел Георгиев и Златан Златанов от “Възраждане” на траурната церемония за аятолах Али Хаменей. КАДЪР: ФЕЙСБУК НА ПОСОЛСТВО НА ИРАН

Откъде дойде това подозрение? По време на поклонението десетките чуждестранни делегации в Техеран влизаха всяка поотделно в траурната зала и

докато се

приближаваха към ковчега, за да отдадат почит, бе рецитиран различен текст от Корана

Няколко световни медии веднага излязоха с материали, в които имаше съмнения, че отделните пасажи могат да се разглеждат като скрито послание. Тези предположения дойдоха най-напред заради делегацията на Саудитска Арабия, на която бе рецитирано знамение от сура “Ал Имран”, в което се говори за двете армии, които се сблъскват - едната, сражаваща се по пътя на Аллах, а другата - на противниците, която се вижда като двойно по-голяма, но “Аллах подкрепя когото пожелае и в това има поука за прозорливите”.

Именно в знамението за “двете армии” мнозина лесно направиха препратка към религиозните спорове между Иран и Саудитска Арабия, които се коренят в историческото разделение между двете основни течения в исляма - сунити и шиити.

В същото време делегацията на “Хизбула” - организация, която се слави с близостта и подкрепата на официален Техеран, чу откъс от същата сура, но за тях бе избран айет 139, в който се казва: “И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще надделеете, ако сте вярващи!”

По време на поклонението на делегацията на “Хамас” - организация, която също е силно подкрепяна от Иран, бе рецитирано знамение 23 от сура “Ал Ахзаб”, в което се казва: “Сред вярващите има мъже, предани в своя обет към Аллах. Някои от тях загинаха в изпълнение на дълга си, а други още чакат. И с нищо на това не измениха.”

Това бе достатъчно, за да започнат

поредица от спекулации и взиране във всеки отделен цитат,

както и разсъждения защо домакините са избрали именно него и какво всъщност искат да кажат с това.

Българската делегация в Техеран, разбира се, не остана встрани от разразилата се буря на мнения. Още повече че много българи останаха изненадани от появата на двамата политически представители в иранската столица.

Лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов коментира пред БНР: “Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се, ние я обявихме, защото за нас това беше голяма чест.

Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа,

но в конкретния случай това е знак на уважение и признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислещ човек не само в България, но и по света трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше, и то успешно, срещу две от най-големите военни сили в света - САЩ и Израел, и не просто се бореше. Иран победи в този конфликт”.

Иранското посолство в София публикува на официалната си страница във фейсбук видеокадри с участието на представителите на “Възраждане” в траурната церемония в памет на аятолах Али Хаменей.

В съобщението се казва, че Ангел Георгиев и Златан Златанов, за когото се уточнява, че е бивш председател на Групата за приятелство България - Иран в българския парламент, са отдали почит пред тленните останки на “мъченически загиналия лидер на Иран в Техеран”.

Кадри с двамата бяха излъчени и в различни ирански медийни канали. Така стана ясно и кой точно пасаж от Корана е бил рецитиран по време на тяхното поклонение.

Това е 48-и айет от сура “Ал Ахзаб”, който гласи: “И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител.”

Това веднага даде повод на някои коментатори у нас да се хванат за първите силни думи и така в отделни информации се появиха заглавия, че Иран смята българите за “неверници и лицемери”, поради което им е определил именно този пасаж и така заради двамата политици от “Възраждане” всъщност се е подиграл, уязвил и обидил всички българи.

Източници от Техеран обясниха, че цитатите са избирани въз основа на т.нар. Шан-е-Нузул - персийски термин, който означава “причини за низпославането”. Арабите го наричат “Асбаб ал нузул” - това е ислямска

наука, която изучава историческия контекст и събитията,

довели до разкриването на конкретни знамения от Корана. Този корпус от знания помага за правилното тълкуване на свещените текстове и избягване на техните погрешни интерпретации.

Тъй като става дума за много специфична и сложна богословска материя, “24 часа” се обърна към отдела за фетвата на мюсюлманското вероизповедание в България с молба за специален коментар и тълкуване по въпроса с конкретния цитат, прозвучал по време на поклонението на българската делегация в Техеран.

Фетвата представлява официално правно-религиозно становище, авторитетно тълкувание, което се прави от висш ислямски духовник и дава насоки по религиозни, социални или юридически казуси въз основа на принципите на ислямската юриспруденция.

От това специално звено към Главно мюфтийство на мюсюлманите в България заявиха, че въпросната сура “Ал Ахзаб” е от периода след установяването на мюсюлманската общност в Медина и е свързана със събитията около трудния период, когато мюсюлманите са били подложени на силен външен и вътрешен натиск.

Що се отнася конкретно до 48-и айет, той е низпослан, “за да укрепи Пратеника Мухаммед и вярващите в момент, когато са били подложени на натиск от две групи - неверниците и лицемерите”.

От комисията за фетвата уточниха и кои в контекста на това знамение се смятат за неверници и лицемери.

“Неверниците (куфар) се опитвали чрез заплахи, войни и политически натиск да накарат Пророка да се откаже от своето послание или да направи компромиси. А лицемерите (мунафикун) са хора, които външно се представяли за мюсюлмани, но тайно подкрепяли враговете на исляма, разпространявали съмнения и сеели раздор сред вярващите.”

Тълкуването на този айет и на сура “Ал хзаб” е в няколко насоки. Първо, да не се отстъпва пред лични интереси и натиск. Повелята “не се подчинявай” означава, че вярващите - и преди всичко Пророкът - не бива да приемат исканията на враговете на вярата, нито да правят компромиси под натиска на техните заплахи или принуда.

На второ място е търпението и непоколебимостта. Айетът учи на търпение и твърдост пред духовните и физическите изпитания, които могат да възникнат при призоваването към исляма.

Вярващият не трябва да се прекланя пред несправедливостта или натиска на хората.

И на трето място е упованието в Аллах. Единственото сигурно убежище за мюсюлманите в моменти на натиск и изпитание е Аллах. Думата “Уакил” (Векил) означава този, на когото човек поверява своите дела. Когато човек остави всичките си дела на Аллах и вярва в Неговата помощ, сърцето му намира спокойствие, увереност и вътрешен мир.

Според тълкуванието няма място за притеснение, че в Техеран е била нанесена обида към българския народ, а също така по никакъв начин изборът на този конкретен кораничен текст не може да се смята за опит да бъдат уязвени по какъвто и да било начин участниците в траурната церемония.