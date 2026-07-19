Коментар на седмицата №1: Къде се разминават думите на Демерджиев за полетите на Пеевски и справките от ГДБОП и ДАНС

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Емил Дечев - служебният вътрешен министър преди него посъветва колегата си да проверява добре информацията преди да я обявява публично, защото е възможно и да са го подвели

Справките от ГДБОП и ДАНС за полетите на Делян Пеевски, които вътрешният министър Иван Демерджиев внесе в парламента на 10 юли, предизвикаха нови спорове и опровержения. Оказа се, че те противоречат на предишни твърдения на Демерджиев. ДАНС е представила и разпечатки на екселски таблици, извадени от системата PNR - световна база данни за проследяване на пътници, чиято цел е да предоставя данни при тежки престъпления като тероризъм, пране на пари, корупция. Доста несъответствия показаха тези таблици, но да проследим трансформацията на данните дата по дата.

2 юли 2026 г.

"227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души", обяви Иван Демерджиев от парламентарната трибуна по време на изслушването си.

Чартърните полети с частни авиокомпании са били 181, твърди вътрешният министър. "Установено е кой е заплатил един от договорите, който е за шест частни двупосочни полета до Истанбул на стойност 122 880 евро, т.е. един полет струва 10 хил. евро", заяви Демерджиев.

Пеевски е бил на тези шест двупосочни полета, които са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори", което имало договор с авиопревозвача "Хипериън авиейшън", твърди вътрешният министър.

"ЕГТ Джет" ЕООД е фирмата, с която са осъществени всички чартърни полети на Пеевски между 2023 и 2026 г., съобщава се обаче в справката на ДАНС, предоставена на парламента. Тя няма пряка връзка с "Хипериън". Договорите на адвокатската кантора са сключени с нея, а не с "Хипериън".

Има данни в няколко регистри за пасажерите, но се знае само кой е излетял с него от тук, каза още министърът. Той спомена имената на бизнесмена Александър Сталийски и конституционната съдийка Десислава Атанасова. Според него Пеевски и Атанасова са летели до Дубай на 5 април 2024 г. и са се върнали на 8-ми."

"Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер", заяви Демерджиев от трибуната.

В справката на ДАНС от PNR са отбелязани 4 полета за 5 април 2024 г. Все до Дубай. Два през Истанбул, на които е отбелязано, че Пеевски не е летял. И два директни от София, на които е летял. Тези 2 са всъщност май са един и същ, ако се съди по часа на излитане и другите данни, което пък извиква подозрения за общия брой на полетите. Не е ясно колко още са повторени. От обявената от Демерджиев бройка, на 75 в справката на ДАНС пише, че депутатът не е летял. Запознати обясняват, че е практика да се заявяват по няколко полета в различни часове за един ден, но се плаща само за този, с който си летял.

В справката на ДАНС има и един полет на 8 април 2025 г. от Дубай за София, на който не е отбелязано, че Пеевски не е летял. В справката си ДАНС предупреждава, че за чартърните полети в системата се дават много малко данни - трите имена, дата на раждане и вида на документа за самоличност. И не винаги на тях може да се разчита. Авиокомпаниите не винаги подавали данни или пък не подавали всичко в националната база, така че агенцията не можела да гарантира за изчерпателността и истинността на тези данни.

3 юли

Десислава Атанасова излезе с официална позиция на страницата на Конституционния съд. Тя съобщи, че е изискала и получила удостоверение от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 05.04.2024 г. - 08.04.2024 г.

„Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки" на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на България. Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно. Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines", пише в позицията Атанасова.

"На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", казва в становището си Атанасова.

Атанасова приложи и документи, които да докажат твърденията й.

5 юли

Конституционната съдийка Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен. Това съобщи МВР шефът Иван Демерджиев пред БНТ. Преди неговото изявление бившият вътрешен министър Цветан Цветанов каза по бТВ, че Атанасова може да се е регистрирала за полет на "Търкиш Еърлайнс" до Истанбул, но да е била изведена тайно и да се е качила на полета на Пеевски до Дубай. Обясненията, които даде Демерджиев за двата паспорта, вече се дъвчеха във фейсбук по повод изявлението на Цветанов. Имаше и обяснения, че ако пътник се регистрира за някакъв полет и не се яви, полетът ще бъде забавен, ще има нова проверка на пътниците и багажите и пътникът няма да бъде отбелязан в системата като излетял. Твърди се, че "Търкиш еърлайнс" били много стриктни в това отношение.

"Не е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април тази година, което, сами разбирате, има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни", закани се по телевизията Демерджиев тогава.

7 юли

Има смущаващо противоречие в данните. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира твърденията, че лидерът на Делян Пеевски е летял до Дубай с конституционната съдийка Десислава Атанасова. Докато той беше служебен министър, обяви, че няма такива данни в МВР.

На въпрос защо се разминава информацията за полетите Дечев отговори:

"Истината надявам се да излезе скоро. Проверката е назначена от министър Демерджиев. Тя трябва да установи дали някой служител е извършил престъпление - оказвайки съдействие, прикривайки данни, вписвайки неверни данни в компютрите, в които се съдържат данни за това кои лица минават през границата и за това къде пътуват."

Дечев коментира и възможността да е предоставена подвеждаща информация на министър Демерджиев. "Всичко е възможно. Бих проверил доста добре тази информация, преди да я обявя публично. Разминаване е възможно. Моята информация е подадена от Главна дирекция "Гранична полиция", а той получава информацията от ГДБОП", каза Дечев пред БНТ.

8 юли

Десислава Атанасова разпространи документ, издаден от Околийското управление на Истанбул, удостоверяващ престоя ѝ в Турция. Става дума за периода от 5 до 8 април 2024 година.

Тя публикува позиция на страницата на КС:

Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност", Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

Във връзка с медийния интерес и въпросите, отправени към Конституционния съд, уточнявам, че:

Дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност.

Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д" от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи.

В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция.

За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

10 юли

Демерджиев изпрати до парламента справки от ГДБОП и ДАНС от 53 страници за полетите на Пеевски. Данните са предоставени по искане на депутата Хамид Хамид, който е и адвокат на Пеевски.

В справката на ГДБОП са споменати 227 полета от юни 2018 до тази година. Лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. В нея се твърди, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски за летели заедно с частен самолет от София до Дубай на 5 април.

Споменават се и бизнесмени. Сред тях е Александър Сталийски, който пред БНТ отрече да е летял с Пеевски за Дубай. В тази посока Сталийски пътувал със семейството си често, понякога дори с лоукости, защото другите граждански авиолинии нямали директни полети.

ГДБОП описва и полети с бизнесмени или техните съпруги, които обаче не са се качили на борда на частните авиокомпании.

"Не отговоря на истината твърдението, че Г-жа Цветелина Бойчева (партньорката на Георги Самуилов - б.р.) е летяла в един самолет с Г-жа Цветелина Янева (партньорката на Пеевски, която живее в Дубай - б.р.). Двете никога не са пътували заедно нито към Бодрум, нито към други дестинации", официално съобщиха до медиите от "Инса ойл".

Сред споменатите бизнесмени, които били летели с Пеевски, са оръжейният търговец Добрин Иванов и предприемачът Георги Петров, който продаде с маркетинг платформата SMSBump, която създаде на американската компания Yotpo. Пред "Капитал" той отрича да познава Пеевски и да е имал резервация. "Март тази година бях в САЩ. Последното ми идване до България е през 2025 г.", заявява Петров. И обяснява, че е ползвал за собствени нужди частен превозвач.

"Спомням си, че веднъж нямаше чартъри и ми пратиха друга комания - техния събконтрактор ETG", обяснява Петров, който подозира това да е причина компанията да има данните му. Той предоставил и документи за свои пътувания на "Капитал".

Сред пасажерите, изредени в справката, е и Любомир Петров, който имал бизнес в ловния туризъм.

„В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски". Това заяви пред NOVA бизнесменът Любомир Петров.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена", каза Петров.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми ще си понесат отговорността, която законът предвижда в такива случаи", заяви Петров.

"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", написа Десислава Атанасова във фейсбук.

Няколко медии разпространиха съдържанието на документите, предоставени на депутатите от Демерджиев. Те бяха разпространени от Демократична България. От тях станаха ясни и мотивите на МВР за проверката на лидера на ДПС - "евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Справката на ГДБОП обаче завършва с констатацията, че от постъпили данни от Агенция "Митници" за част от полетите при излизане от България на Пеевски е видно, че не са декларирани парични средства или вещи, подлежащи на деклариране. Затова МВР щяло иска допълнителна информация от митниците. В справката са споменати 227 полета от юни 2018-а до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. От полетите със спътници 46 са чартърни, а други 46 с масови авиокомпании. Всички 135 пъти, когато Пеевски е пътувал сам, бил с чартъри. От ГДБОП правят сметта, че за всички 181 полета стойността е над 1 800 000 евро. Не става ясно дали в броя на полетите са включени и заявените полети, които не са осъществени.

Един от първите, прочел справката, беше депутатът от ДПС Хамид Хамид. Според него твърденията на Демерджиев преди седмица сериозно се разминавали с данните от справката.

"Объркана информация за брой полети и лица. Онези хора, за които той фантазираше, че са 81, са под десет. Голяма част от тях въобще не са летели. В самата справка срещу полети на г-н Пеевски пише "Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че Пеевски въобще не е пътувал", обясни Хамид в петък.