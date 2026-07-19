Имал ли е шаманизъмът разпространение в средновековна България

Тези дни огромен отзвук у нас имаше гостуването на един от последните истински шамани в Централна Азия – монголецът Отгон Балтандорж. Дошъл в България по моя и на инж. Младен Станев покана, той извърши свещенодействие - т. нар. „камлаене", на две от главните култови места за прабългарите – Мадара и Перперикон. Осветените одежди на шамана и направения от кожата на тригодишен елен тъпан, подарихме на Историческия музей-Варна, където ще бъдат изложени.

Като всичко ново и непознато, идването на монголския шаман предизвиква дискусии и затова ще направя някои пояснения. На проведения през 2022 г. в казахстанския град Туркестан V Световен конгрес по степна археология на Евразия с Младен Станев изнесохме доклад за ранния български шаманизъм. Там представихме изследванията върху религията, изповядвана в Първото българско царство в периода VII-IX в. Има три основни хипотези за нейния произход - централноазиатски тенгризъм, ирански зороастризъм и/или митраизъм. В по-ниските обществени слоеве обаче се ширели народни вярвания като тотемизъм, магия, анимизъм, култ към Слънцето, които са основата на шаманизма. Това се наблюдава в много паметници, открити в Плиска, Преслав, Мадара, Шумен, Перперикон. Аналогиите водят към шаманизма в централната част на Азия.

За съжаление тези очевидни факти днес са оспорвани от някои български учени. Стига се дотам, че е отричано въобще съществуването на шаманизъм в езическия период на Първото българско царство. С което се зачеркват сериозните изследвания на плеяда видни учени като Веселин Бешевлиев, Димитър Овчаров, Рашо Рашев и др. Но на V-я Световен конгрес съществуването на шаманизъм в средновековна България получи пълна подкрепа от световни капацитети по въпросите на тюркската и номадската култура като професорите Айрат Ситдиков, директор на Археологическия институт в Казан, Република Татарстан, Гумбат Жумангабетов, директор на института по тюркология и монголоистика в Алмати, Република Казахстан, Майкъл Фрачети от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, САЩ, Шиня Шода от Националния изследователски институт в Нара, Япония и др. Всички колеги заявиха единодушно, че показаните от нас рисунки на шамани от България са безспорни и имат пълни паралели от Централна Азия.

Танцуващ сибирски шаман от XVII в. Гравюра на холандеца Николаас Витсен (1641-1717) Точно изследването на шаманизма е една от главнте цели на странстванията ни в Централна Азия и Далечния изток с Младен Станев, който отскоро е и почетен консул на Република Монголия у нас. Освен многократните ни пътешествия из родината на Чингис хан, посетихме руската република Бурятия, Владивосток и стигнахме чак до далечна Камчатка. Особено важна бе дългата експедиция в Саяно-Алтайския район през 2025 г., осъществена заедно с професорите Пламен Павлов и Николай Кънев, както и с видния монголски археолог Нямдагийн Ганбат. Именно тогава на близо 4000 м надморска височина открихме затънтеното селце Цагаан нуур сум и неговия родов старейшина, 85-годишният Отгон Балтандорж, който е девето поколение шаман. През нощта той извърши обряд, какъвто са правели наши предци преди тринайсет столетия. А през 2026 г. достолепният старец се съгласи да дойде в България и камлае по светите места на прабългарите.

Колкото и да е странно, през последните години древният шаманизъм привлича хора не само от Централна Азия, но и от други части на света - Русия, Европа, САЩ, Австралия и Китай. Върхови моменти са пролетният и есенният тайлгани, провеждани на уникалната скала Олхон във водите на езерото Байкал. Това са групови молебени, при които шаманите камлаят, т. е. свещенодействат. Те извършват жертвоприношения на овни и коне и викат тринайсетте духове – онгони, владеещи територията от Урал до Тихия океан. Най-важни сред тях са Буха-нойон, Бахар-хара-нойон и Бухе-шара-нагарай-нойон. Накрая духовете влизат в телата на изпадналите в транс шамани и дават на хората покровителство за 11 месеци.

Според монголо-бурятската митология на Небето господства могъщият хан Хормуст, което е едно от имената на великия Тангра. Той управлява въздушните духове - тенгриите и дъбджитите. Тези сили контролират времето, дъжда, снега, ветровете и бурите. През лятото духовете яздят драконите Лу и когато чудовищата се сърдят и реват, хората чуват грохота на гръмотевиците. На земята са садъките – духовете на планините, горите, степите и пустините. Техен повелител е Цаган Ебугун или „Белият старец", който се родил възрастен. Станало така, защото майка му не почитала божествата и била наказана да е бременна сто години. Садъките се вселяват в душите на силните хора и затова много ханове се отъждествявали с тях.

Шаманът Отгон Балтандорж камлае под скалите на Мадара Основно в шаманизма е боготворенето на природата и на починалите предци. Това идва още от праисторическата епоха, когато човек разчитал единствено на лова, риболова и събирачеството. В Централна Азия и сега вярват в множество богове и духове, които чрез шаманите могат да влияят на съдбата и да предотвратяват беди. От своя страна монголските шамани се смятат за най-могъщи магьосници в Азия и предсказват бъдещето на човечеството. Те твърдят, че някога хората били много високи и живеели дълго, а после започнали да издребняват. Ще дойде време, когато човек ще живее не повече от седем години. На втория ден от раждането си той ще започва да работи. Тогава шест слънца ще изгорят всичко живо, дванайсет луни ще измият с дъжд пепелта и Земята ще загине.

Шаманите имат девет степени на развитие. В зависимост от званието и силата си те могат да бъдат „бели" и „черни", „велики", „средни" и „малки". Те задължително трябва да имат „бубен" – шаманския тъпан от еленова кожа, обувки също от кожа на елен, корона от птичи пера или животински рога и пъстроцветен плащ. Най-високата степен се нарича „заарин" и е почти непостижима днес. Твърдят, че заарините можели да се носят над дърветата. Според древните легенди първите шамани действително умеели да летят в облаците на своите коне и извършвали чудеса, на които днешните им наследници не са способни.

Отгон Балтандорж е „бял" и „велик" шаман. Това означава, че той винаги работи за благото на хората и се стреми да им помага. След камланието си в България шаманът твърди, че срещнал духа на Перперикон във вида на птицата сова и трите духа на Мадара, живели още от древността във величествените скали. Старецът, който до този момент никога не е напускал родната планина, разказва, че духовете на Мадара му разказали как някога в равнината към Плиска пасели много табуни коне, а сега никне жито. А бъдещето било добро за българите, стига да няма войни и убийства. А дали ще повярвате на монголския шаман е ваш избор.