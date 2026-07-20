Има печелившо решение за катастрофите с тирове

Така или иначе трябва трета лента на отеснялата “Тракия” – и тогава спорът мантинели или “джърсита” става безсмислен

Меко казано, съм притеснен, да не кажа - уплашен, от поредната порция политически популизъм, съчетан с некомпетентност и агресивна глупост в поредната кампания - този път за мантинелите. Тази ураджийска кампанийност най-често ни излиза през носа. Експертите са на двата полюса за металните и бетонните предпазни съоръжения. Срокът само за подмяна на мантинелите по новите завишени стандарти се очертава 10 години, а “джърситата" щели да струват между 700 и 1000 евро на линеен метър.

Какво да се прави?

Всъщност изход има, при това много практичен и в перспектива дори евтин, но никой не вижда по-далеч от носа си. Просто изградете още едно платно на “Тракия” и пренасочете там тировете и другите тежкотоварни камиони.

За този вариант говореше Борисов още преди десетина години заради тежкия и непрекъснато увеличаващ се трафик.

Ето какво ми отговори AI, когато направих справката: “Самата идея се лансира от различни управления още от 2017 г. Институциите набелязват проектиране и обмислят реализация, но поради мащаба и административните процедури тя остава дългосрочна цел с хоризонт за изпълнение няколко години след стартиране на процедурите”.

Дааа... както винаги процедурите. Иначе казано, катастрофираме и гинем във войната по пътищата заради процедурите.

Разбирам, че първата ви реакция ще бъде “ама то е много скъпо”!

Хайде да смятаме

“Тракия” безусловно отесня и с нарастването на доходите колите и пътуванията ще стават все повече. Ще се увеличава и тежкотоварният международен трафик.

Капитан Андреево е вторият по големина сухоземен терминал, неотдавна разшириха и пункта при Калотина. Тоест рано или късно ще трябва трета лента, която може да бъде и отделна, успоредна на сегашната магистрала, тоест ще трябва да харчим. Колкото по-рано се започне, толкова по-евтино ще излезе на фона на инфлацията и толкова по-малко катастрофи с ранени и жертви ще има. И толкова по-малко задръствания, изнервени шофьори и големи закъснения. Отделно, няма да се налага принудителната забрана за движение на тировете в определени часове на тежък трафик, а те гонят срокове на доставка.

Връх на глупостта ще бъде сега да похарчим луди пари

за висок клас мантинели и бетонни блокове, а след 5 или 8 години да започнем разширението на магистралата.

А колкото до новостроящите се магистрали - там така или иначе предпазните съоръжения тепърва ще трябва да се поставят и ще трябва да отговарят на европейските стандарти.

Що се отнася до средствата - пари има, само вижте милиардите за капиталови разходи, които според финансисти няма как да се усвоят. А точно едно трето платно за тежкотоварния трафик просто плаче за концесия с много бърза възвръщаемост.