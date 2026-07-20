Грижата за най-уязвимите трябва да е споделена отговорност, а не само лично бреме

Едно общество се преценява по грижата за най-уязвимите. А да потърсиш професионална помощ, не е слабост, а отговорност - особено когато трябва да работиш и да издържаш семейство. Затова инициативата на Калина Георгиева от Варна, която заедно с приятелката си Милена Димитрова създават платформа, която директно свързва семейства с професионални болногледачи, е добра и навременна идея.

България остарява с тревожна скорост - над 24% от населението (или повече от 1,5 млн. души) са над 65-годишна възраст, а деменцията засяга около 140 000 души. Преобладаващата част от грижите падат върху семействата често без достатъчна институционална подкрепа и при липса на прозрачни механизми за намиране на подходящ човек.

В условията на демографска криза и нарастващ брой възрастни с хронични заболявания търсенето на надеждна грижа става все по-трудно и най-вече емоционално натоварващо. Така подобна платформа става истинско облекчение - болногледачите могат да представят професионалния си опит, сертификати и вида грижа, която предлагат, а близките ще могат да търсят и сравняват профили според конкретните нужди на своя роднина.

Ако такава платформа помогне дори на едно семейство да намери подходящия човек по-лесно и по-спокойно, тя вече е постигнала важна цел. Подобни идеи няма да решат всички проблеми, но правят обществото ни по-човечно и солидарно, а грижата за възрастните и болните не остава само лично бреме.

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