Демерджиев до САЩ и назад: Чу ли Америка за "Магнитски" и чу ли МВР шефът за крайно левия екстремизъм

Предвестник: Кой как в България разчете визитата на вътрешния министър - от Бонев и Дачков през сигнала на евродепутата от ДПС Йончева до Европол и Интерпол до прогнозата на Андрей Райчев, че утре той може да е главен прокурор

С крайно левия екстремизъм по света или с Делян Пеевски в България се бори вътрешният министър Иван Демерджиев по време на своето работно посещение в Съединените американски щати?

В серия от изявления пред кореспондент на Нова ТВ, през Viber за БНТ, в прессъобщения на пресцентъра на МВР и поредица публикации във Facebook и в профила му в X, Демерджиев поставя акцента на посещението върху санкциите по закона „Магнитски" спрямо лидера на ДПС.

Седмица преди отпътуването за Вашингтон стана ясно, че Иван Демерджиев ще участва в международна конференция, посветена на противодействието на надигащия се крайно ляв екстремизъм в Съединените щати, организирана от държавния секретар Марко Рубио. Темата е сред най-чувствителните в силно поляризираното американско общество и разделя републиканци и демократи.

Този международен форум обаче остана почти извън публичните послания на българския министър.

Демерджиев акцентира пред българската аудитория, че при срещите си с американски представители е поставил темата за прилагането на санкциите по закона „Магнитски", включително и за евентуални опити за тяхното заобикаляне от санкционирани български граждани.

Тази линия на публично говорене не намери потвърждение в оскъдната официална информация, разпространена от американските институции.

Нито една не съобщи, че сред обсъжданите теми са били конкретни български лица, санкционирани по закона „Магнитски".

Това разминаване между почти пълната липса на информация от американска страна и публичните изявления на Демерджиев провокира дебат на българска земя. Анализаторът Кристиян Шкварек преброи у нас 20 страници в социалните мрежи, които подкрепят Демерджиев и пишат, че той е бил в САЩ да говори с Марко Рубио за „Магнитски" . Според Шкварек министърът е бил на "чисто идеологически форум за борба с крайно левия тероризъм по света".

Богомил Бонев, който е бивш колега на Демерджиев като вътрешен министър, е по-краен: "Цялото посещение в САЩ е един балон и прилича на опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал. Те бяха опровергани с документи. А Пеевски по същото време, за което е бил в Дубай, се оказа в парламента. Това пък е най-лесното за доказване, защото го има по националните медии". Богомил Бонев дори прогнозира, че Румен Радев вече имал двама проблемни членове на правителството - вътрешният и външният министър, чиито гафове удрят по самия премиер. "Ако има малко политически инстинкт, бързо трябва да им намери синекурни длъжности и да се отърве от проблема. Защото той не може повече да се скрива" , посъветва генерал Бонев в социалните мрежи генерал Радев.

Критиците на Демерджиев го заподозряха, че чрез изнасяне на вътрешнополитическия спор на международна сцена министърът търси политически ефект по казуса с Пеевски и своето позициониране като основен опонент на един от най-атакуваните - до демонизиране, български политици. Нещо, което правеха и други преди него, но без особен успех.

Според официалната информация от МВР, при разговорите на Демерджиев със заместник-държавния секретар Томас ди Нано и изпълняващия длъжността заместник-помощник главен прокурор Брайън Д. Скарет централно място са заемали административните санкции по „Магнитски" и възможностите за наказателно преследване при евентуалното им заобикаляне. Пред обществената телевизия Демерджиев заяви, че в България се води предварително производство, свързано със санкциите по закона „Магнитски", без да назовава име, но от контекста стана ясно, че се отнася до лидера на ДПС Делян Пеевски.

Ако подобно производство действително съществува, възниква юридически казус - политикът има депутатски имунитет и преди да започне подобна проверка прокуратурата би трябвало да поиска неговото отнемане, а парламентът да го гласува. Върху този аргумент стъпи и ДПС - партията обяви, че са сезирали българската прокуратура и международни институции с твърдения, че МВР използва наказателноправни механизми за политически цели.

"Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз", се посочва в сигнал на евродепутата от ДПС Елена Йончева до ръководствата на Интерпол и Европол.

Вероятно повод за тази позиция е и критиката, която от Вашингтон Демерджиев отправи към прокуратурата, която определи като „колеблива", защото понякога „все още ни затруднява".

През годините сходни коментари на вътрешни министри са ставали повод за реакции от магистрати, професионални организации и представители на съдебната власт, а в отделни случаи подобни изявления са стигали и до Европейския съд по правата на човека във връзка с презумпцията за невиновност и правото на справедлив процес. Има дори осъдително решение срещу България заради изказвания на бивш МВР-министър.

Настоятелността, с която Демерджиев желае да постави темата с Пеевски и санкциите по „Магнитски" в центъра на публичния дневен ред, създава впечатление, че се прави опит определени процеси да бъдат изпреварени политически, още преди да са получили институционален завършек и обществен дебат.

Затова и част от наблюдателите виждат в поведението на Демерджиев заявка за по-сериозна политическа роля, дори спрягат името му като кандидат за президент или кмет на Пловдив. Други, сред които и социологът Андрей Райчев, допуснаха възможността той да бъде разглеждан като потенциална кандидатура за главен прокурор.

Паралелно с това се появяват коментари за напрежение в самото управляващо мнозинство и за оформящи се различни центрове на влияние около лидера на „Прогресивна България".

"През есента умните и красивите ще започнат протести срещу кабинета на Радев, а Демерджиев ще започне лукаво да се дистанцира от собственото си правителство, както го прави в „Петрохан", за да се върне там, откъдето е дошъл - така наречената демократическа общност. Това е диагноза", прогнозира журналистът Явор Дачков, който не крие подкрепата си за премиера Радев.

В САЩ вътрешният министър повтори практиката и на други български политици - да изнесат вътрешнополитически спорове на международна сцена. Подобен подход може да носи краткосрочен политически ефект у дома, но рядко води до реален дипломатически резултат, защото партньорските държави избягват да бъдат въвличани в подобни спорове на друга страна.

Любопитен детайл се оформи около една от срещите на Демерджиев. Тази с американския конгресмен и председател на Групата за партньорство с България Джо Уилсън. За разлика от останалите срещи, върху тази МВР-министърът не постави особен акцент, въпреки че тя получи публичност чрез снимка, публикувана в профила на самия Уилсън в X. Републиканецът е сред най-разпознаваемите поддръжници на твърдата линия срещу Кремъл и последователен защитник на продължаването на военната помощ за Украйна. Позицията на конгресмена се разминава с политиката на умереност и прагматичност, която от кабинета „Радев" се опитват да водят в международните отношения.

И така вместо видими политически или институционални ползи за България, визитата на министъра във Вашингтон засега оставя повече въпроси, отколкото отговори.