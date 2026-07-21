Антон Пенев: Столицата предлага вкусна храна, но за звезда “Мишлен” трябва и преживяване, а в чинията да има локален герой

Шеф готвачите ни са на ниво и никой не е казал, че обслужването е лошо, а че е нужно по-голямо внимание към детайла - как се поема дрехата ви, какъв е разказът за храната и българското вино, казва в интервю директорът на общинското предприятие "Туризъм" в София

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Има 3% ръст на туристите и 4% - на нощувките. За първи път Полша влиза в топ 10

Обмисляме да поканим шеф готвач Акис Петрецикис от 24Kitchen да готви в столицата

Одиторите са посетили над 20 ресторанта. В 2/3 са се върнали втори път, защото са показали ниво

Ще подпомогнем бранша с обучение на персонала за обслужването и за презентиране на българско вино

- Г-н Пенев, резултатите от кулинарния одит на “Мишлен” предизвикаха бурни реакции. Заговори се за лошо обслужване и високи цени. Какво всъщност са констатирали инспекторите и какви препоръки са дали?

- Първо, не е тайна, че Столичната община чрез нашата структура е в договорни отношения с “Мишлен”. Надяваме се те да продължат дълго. Това е процес, в който има пикове, свързани с одит, мониторинг, селекция и други дейности. Ще ви дам за пример Дубай, Белград или Торонто - от първата интеракция до много желания резултат да се появят в тези гидове средно е отнело около 2 години. В Дубай е 3 г. и половина. След това тези отношения продължават, защото ежегодно се прави одит, за да видят дали кулинарната сцена е запазила нивото си, дали ресторантите, които са селектирали, продължават да отговарят на изискванията, появил ли се е нов проект, който може да бъде награден. Така че нашата работа с “Мишлен” не е спряла, а продължава.

Оттук нататък ще говоря за кулинарния одит от независима международна компания. Този разговор трябваше да остане строго професионален, но за съжаление, изтече в медиите и сега трябва да обясним какви са констатациите на доклада. Той в никакъв случай не е негативен. За съжаление, изключително много позитивни неща, които всъщност са основата на кулинарната сцена на столицата, потънаха заради негативните коментари.

Но според одита София е динамично развиваща се кулинарна сцена, която предлага храна на много добро ниво. А това е основата за всяка кухня. Второто важно нещо - шеф готвачите ни са на много добро ниво, към отлично. Имаме талантливо поколение, което в момента преобръща нашата кухня и можем да бъдем разпознавани.

Третото, което е в основата на всяка кулинарна дестинация - богатото ветрило от различни кухни, с които разполагаме. В София може да намериш локална кухня, европейска, азиатска, вегетарианска. Това са неща, които се изграждат с години. И пак се връщам на Дубай, на които им е отнело 3 г. и половина, за да могат с целия ресурс, с който разполагат, да привлекат известни готвачи, за да направят тази кулинарна сцена. А София има основата.

И още нещо - българските вкусове, които са идентифицирали одиторите, са изключително лесно възприемчиви за чужденците. Нашата храна, който и да дойде, може да я яде и да му е вкусно. И затова коментари от типа: “Толкова ли нямаме един добър ресторант?”, не са удачни. Имаме - не само един, и 5, и 10, но не е достатъчно, нужно е натрупване. Никой не говори за изключително лошо обслужване - такава констатация в одита няма. Няма и липса на персонал.

- Тогава какво констатира одитът?

- Трябва да има по-голямо внимание към детайла при обслужването на посетителите, което означава, когато навън е есен и носите връхна дреха, някой от персонала да дойде и да ви предложи да я вземе, за да я закачи. Забелязва се и езикова бариера, която ограничава по-дългия разговор за това какво има в чинията. Кой е главният герой в нея. А това е важно, за да остане усещане за гостоприемство.

Отбелязано е и че персоналът не може да препоръча храната с кое вино е подходящо да се комбинира. Трябва да се обърне внимание и на начина на сервиране на вино.

Никой не е отбелязал, че някой е бил нелюбезен или арогантен, имаме да работим над детайли, които биха подобрили цялостното обслужване и те могат лесно да бъдат преодолени.

- Тоест ресторантите не бива да залагат само на ефектния интериор и красивата чиния, а образно казано, храната да говори, да разказва и да преживяваш с нея.

- Да, екипите, които поднасят храната, трябва да могат да я разкажат и този разказ трябва да го има в менютата. Например в тази салата главният герой е сиренето, което е от еди-коя си ферма и т.н. Преживяването, за което говорите, минава през комуникация дали с човека, който ви обслужва, или с менюто, което четете. Тук имаме работа, която трябва да свършим.

Второто е свързано с локално-регионалните продукти и неглижирането на българското вино - непозиционирането, непредлагането, непознаването му на места, а имаме изключителни традиции във винопроизводството. Къде другаде можеш да пиеш мавруд? Или пък онези международни сортове, на които тероарът тук добавя удивителен и различен характер?

Искам да опровергая и още нещо - твърдението, че ресторантите работили със замразени продукти. Няма такова нещо. В доклада се посочва, че на места се забелязват по-дълги менюта, което е предпоставка за потенциалното използване на замразени продукти. Акцентът е - инвестирайте в по-кратки менюта със сезонни продукти и имайте локален герой в тях.

И препоръката към градската среда, за да не си помисли някой, че сочим с пръст само ресторантьорите. Когато говорим за влизане независимо в кой гид, и градската среда прави впечатление на одиторите. Надрасканите стени, висящите кабели правят впечатление. Те правят впечатление на нас като общество. И всички тези мерки за подобряване на градската среда не са за туристите, а трябва да бъдат насочени към нас като общество. Градската среда да бъде приятна за нас, обслужването да бъде приятно за нас. Всяко нещо, което работи за местното население, ще работи и за чужденците.

Трябва да имаме и по-сериозна комуникация за гастрономията, да я изведем като отделен стълб, както правим с конгресните и конферентните мероприятия, които са водещ елемент в позиционирането на София като туристическа дестинация. Нужен е и отделен бюджет, за да водим тук тв предавания, шеф готвачи и да осигурим подкрепа за бизнеса.

- Как става изборът на ресторантите, които са били обект на този одит?

- Нямаме информация колко са били одитиращите. Посетени са над 20 ресторанта. 2/3 от тях са посетени 2 пъти - показали са ниво и затова инспекторите са се върнали отново. Одитът е бил през второто тримесечие на годината. Не знаем кои са обектите. Няма и да разберем.

- Имате план, с който за 18 месеца заедно с бранша си поставяте цел да превърнете София в гастрономическа дестинация. В него се говори за стандарт за обслужване - как ще накарате всички да го спазват?

- Говорим за рамка на обслужване, а не за връщане на БДС. Има 3 основни стълба - първият е подобряване на обслужването. Ще изпратим анкети до бранша, ще ги попитаме кой има нужда от подкрепа, свързана с обслужването, със знанията за българското вино и др. Ще поискаме и предложения от тях какво можем ние да направим.

За обслужването ще наемем консултанти, които да създадат рамката, която след това заведенията на терен ще тестват, ще кажат какво работи и какво - не. Ресторантите, които имат нужда от подкрепа, ще бъдат посетени от обучител, който ще обучи персонала или човека, който отговаря за това.

Същото ще направим и за презентирането на българското вино. От 5 години имаме инициатива за градска винена карта на София. И в някакъв момент, след като отчетем напредък по тези точки, отново ще има кулинарен одит, вероятно след 1 г.

- София се бори с Бургас за домакинството на “Евровизия” догодина. Ако спечели, какви ангажименти ще има ОП “Туризъм” - брандиране, настаняване?

- Изясняваме ги в момента, но най-общо са тези. Вече имахме срещи с хотелиери, събрахме нужния брой места за настаняване на делегациите - около 3000. Уточнява се процесът по резервиране на хотелите, особено за делегациите. Активно комуникираме и с колегите от Виена, за да проучим техния опит в организацията на домакинството. Освен брандиране на града ще осигурим и специална програма по примера на Виена за делегациите и за чуждестранните журналисти. Имам предвид различни турове, посещение на културни институции, планината Витоша, опера и др., за да генерираме съдържание за София по време на “Евровизия”.

- Има ли данни какъв би бил ефектът от това събитие за града и можем ли да правим паралел с “Джиро д'Италия”?

- “Евровизия” е драматично по-голям и комплексен проект. При победата на Дара стоях до 6 ч сутринта, за да следя отразяването - имаше материали навсякъде. Във всяко едно събитие, в което участвахме в чужбина след това, получавахме поздравления за огромния успех.

- Да, и започнаха да се резервират хотели за след година, да се вдигат цени.

- Абсолютен факт.

- С който също ще трябва да се справите.

- Това, което хотелите са оферирали на агенцията, която се занимава с настаняването за “Евровизия”, са разумни цени. Но другото, на което от Виена ни обърнаха внимание, е, че трябва да обясним на бизнеса, че отваряйки “голямата кошница”, вероятността от разочарование не е малка.

Домакинството на “Евровизия” ще бъде най-голямата ни визитка. Организирайки този конкурс, ще означава, че няма нещо, с което да не можем да се справим. Но както и с “Джирото”, очакваме и с “Евровизия” натрупването на интерес към София като дестинация да продължи във времето. Да, ще има 2 седмици, в които тук ще се струпат 50 000 души, но интересът няма да спре с финала на “Евровизия”.

А с “Джиро д'Италия” достигнахме аудитория от над 600 милиона зрители и показахме страната ни в най-добрия момент, когато синьото на морето ни е най-синьо, а зеленото в планината - най-зелено. Така че очакваме този пост-ефект в бъдеще. Разбира се, винаги работим под една условност заради международната обстановка, която оказва влияние. Например Израел, който е един от водещите пазари за София, сега има 30% спад заради военните действия.

- А има ли ръст на туристите и нощувките в София?

- Вече разполагаме с данните за първото полугодие и можем да ги сравним с миналата година. За радост, обратно на държавата, София има ръст от 3% на туристите и 4% на нощувките. Това ни доближава до европейските нива, които са около 5% ръст. За първи път имаме голям ръст на пазар Полша -близо 90%, и за първи път Полша влиза в топ 10 на туристите. При останалите няма изненади - Италия, Турция и Германия остават в топ 3, следват Великобритания, Гърция, САЩ, Франция, Испания и др.

- По какви други проекти работите за утвърждаването на столицата ни като туристическа дестинация?

- С екипа работим над много проекти, но ще изброя по-мащабните. До края на годината очакваме да е готов филмът на Бетани Хюз за София. Знаете, че вече втора година подкрепяме Никола Цолов, който рекламира бранда Visit Sofia, и тази инвестиция ни се отплаща много добре. За първи път имаме по-дългосрочни отношения с авиокомпании като Wizz Air, в които инвестираме в маркетинг, за да им дадем причина да позиционират нови полети в София. Споменах за конгресния и конферентен туризъм, който изведохме като акцент. Предлагаме и пешеходни обиколки на града, включително и за деца.

- А да поканите Джейми Оливър да готви в София, например?

- Мислим над подобно нещо, но не за Джейми Оливър, а за известния гръцки шеф готвач Акис Петрецикис, който е лице на 24Kitchen. Той обикаля цяла Гърция и презентира храната от малките закусвални до елитните ресторанти. Сега беше и в Белград. Искаме подобни неща да се случват и в София.

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