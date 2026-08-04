Анна Митова: Зависимостта засяга цели семейства

Над 45 000 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите

Посланици на кампанията „Не сте сами“ се срещнаха с над 7000 ученици

- Вие сте едно от лицата на съвместната кампания на НАП и Агенция „Митници“ срещу наркотичните и хазартните зависимости „Не сте сами“. Колко дълбоки вече са корените на хазартната пристрастеност у нас, г-жо Митова?

- Хазартната зависимост вече не е проблем само на отделния човек – тя засяга цели семейства и има сериозни социални последици. Все по-често виждаме хора, които губят контрол над играта, задлъжняват, разрушават отношенията си с близките и изпадат в тежки житейски ситуации. В рамките на кампанията „Не сте сами“ ние се срещаме с много деца, младежи и разговаряме с тях. Някои от тях споделят, че те самите вече играят, макар че нямат 18 години. Най-често залагат на футболни мачове чрез т.нар. „синдикални залози“. По-големи техни приятели, братя, сестри залагат от тяхно име. Други пък споделят за хазартна зависимост на техните родители и търсят помощ.

Тревожен е фактът, че възрастовата граница на хората, които проявяват интерес към хазарта, постепенно намалява. Затова усилията ни са насочени не само към ограничаване на достъпа на уязвимите лица до хазартни игри, но и към превенцията сред младежите и подрастващите. Именно тя е най-силният инструмент срещу зависимостите.

- Младите хора са най-атакуемата и изложена на риск група. Разкажете ни за разяснителните кампании сред учениците и обществото, в които активно участвате и с какви впечатления оставате от тях.

- Обединената кампания на Агенция „Митници“ и НАП „Не сте сами“ стартира преди малко над две години като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика“ и Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници“, която повече от 26 години запознава учениците с проблема за наркотиците. С кампанията „Не сте сами“ ние целим да разясним на учениците, да ги информираме за рисковете, които крият наркотиците и хазартната зависимост.

Само през учебната 2025-2026 година се срещнахме с над 7000 ученици в цяла България, за да ги запознаем с рисковете от употребата на наркотици и хазартната зависимост. Усилията ни за превенция и информираност на младежите ще продължат и през следващата учебна година, защото за съжаление тези зависимости са много опасни и засягат нашите деца. Срещите с учениците са много важни и ценни за нас, а вярвам и за тях. В разговорите си с децата не говорим за буквата на закона, а за реалните последици от зависимостите – как започват, как се развиват и как могат да променят живота на един човек. Разбира се, споделяме им, че до 18-годишна възраст хазартът е забранен, говорим си и за Регистъра за хазартно уязвимите лица, за законовите ограничения, които имат хазартните оператори и т.н. Най-хубавото е, че младите хора задават много въпроси и проявяват искрен интерес. Виждаме, че когато информацията бъде поднесена открито, с реални примери и без назидателен тон, тя достига до тях. Нашата цел е не да ги плашим, а да ги научим да разпознават рисковете, да вземат информирани решения и да знаят, че ако някога се сблъскат с подобен проблем, има към кого да се обърнат. Те са умни деца и много от тях вярваме, че ще направят разумния и информиран избор за бъдещето си.

Анна Митова

- Колко души вече са вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица и какви са ползите от него?

- Към 16.07.2026 г. (вкл.) 45 491 лица са подали заявления за вписване в Регистъра на хазартно уязвимите лица, поддържан от НАП. Самият факт, че близо 46 000 души доброволно са избрали да се впишат в регистъра, показва две неща – първо, че хазартната зависимост съществува, и второ, че все повече хора осъзнават необходимостта да потърсят помощ навреме.

В Регистъра може да се впише всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, а също и хора, чието социално положение или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост. Целта е те да не бъдат допускани до участие в хазартни игри.

Достъп до регистъра имат само няколко служители на приходната агенция. Лицензираните хазартни оператори правят справка в него за конкретно лице и дали то е вписано в регистъра, но нямат достъп до целия списък. Проверката дали конкретен човек фигурира в Регистъра се извършва чрез специално разработена електронна услуга - публично приложен-програмен интерфейс (API) „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“ и електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП). Организаторите на хазартни игри (казина, игрални зали, онлайн платформи) извършват задължителна проверка на всяко лице за наличие на регистрация преди да го допусне до участие в хазартни игри. Този механизъм има за цел да изведе уязвимите лица от хазартната среда в законово установения период към момента, който е не по-малко от 12 месеца. Регистърът е една от най-важните превантивни мерки, защото създава реална възможност човек сам да предприеме първата стъпка към справяне със зависимостта.

Анна Митова

- Какво съветвате хазартно зависимите лица или потенциалните такива? Каква би трябвало да бъде най-важната им стратегия за отговорна игра?

- Препоръчваме на хазартно уязвимите лица като за начало да се впишат в регистъра, който се поддържа от НАП, след което да потърсят помощ, да разговарят с хора, които вече са преминали през тежките фази на справяне със зависимостта, да потърсят подкрепа от близките си. Най-важната стъпка е човек да признае пред себе си, че има проблем. Това не е слабост, а проява на сила и отговорност. След това идва търсенето на помощ – от близките, от специалисти и чрез инструментите, които държавата предоставя, като Регистъра на хазартно уязвимите лица.

Хората, които все още не са развили зависимост към хазарт и играят само за удоволствие, могат да отделят определен бюджет, който са готови да изгубят и това няма да има негативен ефект върху тях и семейството им. На второ място, но не по важност, е да играят толкова, колкото им е забавно. Спре ли забавление, започва ли да се превръща в реванш, да се върне изгубеното, или в опит за печелене на пари на всяка цена, то препоръката ни е да си вземат почивка. Хубаво е да си определят и време, което са готови да отделят за хазартна игра, без това да пречи на ежедневието, работата им, съня, на семейството им.

Като обобщение на казаното дотук - ако играта започне да определя настроението, ежедневието или финансовите решения на човек, това вече е сигнал, че забавлението се е превърнало в риск.

Анна Митова

- Какви препоръки давате към родителите за предпазване на подрастващите от участие в хазартни игри?

- Най-важен е личният пример, който дават родителите. Децата наблюдават какво правят по-възрастните и копират поведението им. Залозите в семейна среда може да са доста проблемни за едно дете, защото за него е трудно да види риска от развитието на хазартна зависимост в тази възраст.

Като цяло родителите имат ключова роля в превенцията. Най-важното е да разговарят открито с децата си още преди да са се сблъскали с хазарта. Забраните сами по себе си рядко дават резултат. Много по-важно е децата да разбират какви са рисковете и защо хазартът не е професия.

Добре е родителите да проявяват интерес към онлайн активността на децата си, защото днес голяма част от видеоигрите съдържат хазартни елементи, рекламите и хазартното съдържание достигат именно чрез интернет и социалните мрежи. Добър подход е също да насърчават спорта, изкуството и другите занимания, които развиват интереси, самочувствие и социални контакти.

Анна Митова

- Защо хазартната пристрастеност се превръща в новата пандемия от зависимости?

- Важно е да кажем, че хазартът е напълно легален бизнес, той не е забранен за пълнолетни, защото вярването е, че след определена възраст можем да контролираме действията си и да отговаряме за тях. Факт е, че хазартът днес е по-достъпен от всякога. Не е нужно да посетиш казино, за да играеш. Само с няколко натискания на екрана човек може да започне да играе по всяко време и от всяко място. Това създава усещане за лесен достъп и бърза печалба, което е особено привлекателно за младите хора.

Затова говорим все повече за превенция, информираност и ранно разпознаване на хазартната зависимост. Както при всяка зависимост, колкото по-рано бъде потърсена помощ, толкова по-големи са шансовете човек да възстанови нормалния си живот.

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Проектът „Заложи на мен" 2026 се изпълнява от Фондация „Евроскок" с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030) към Министерство на младежта и спорта. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.