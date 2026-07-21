Лошо чувство тегне трайно над вота с машини

Дали насаденото от предишните прогресивни сили недоверие ще се

прехвърли към сегашните?

На управляващите сякаш не им стигаше камарата проблеми с бюджета, двусмислената външна политика, мъглявината “Боташ”, неадекватните назначения в държавната администрация, излагациите на вътрешния министър Иван Демерджиев по повод самолетните воаяжи на Пеевски, та решиха пак да върнат машинното гласуване в градовете.

По темата тревожно се изявяват де що има изборни спецове, математикът Михаил Константинов предупреждава Радев да не си подлага сам динена кора, тъй като повечето гласували за него на 19 април са предпочели хартиена бюлетина.

По негови изчисления заради промените броят на избирателите ще падне вероятно с между 500 и 700 хиляди души по простата причина, че около един милион пенсионери продължават да си получават пенсиите в пощите, изпитвайки

поколенческа съпротива срещу дигиталните технологии по принцип.

Юристът по конституционно право доцент Борислав Цеков припомня, че хартията е тази, която оставя документална следа и доказателството е частичното касиране на вота и влизането на партия “Величие” в парламента. Бившият шеф на ЦИК Александър Андреев припомня международните стандарти, въведени от ОССЕ и Венецианската комисия - те казват, че съществени промени в изборното законодателство трябва да се предприемат поне година преди вота, а до президентския остават по-малко от 4 месеца.

Цитират се още социологически проучвания, осветляващи трайно обществено разделение по темата - за машините са предимно хора до 50-годишна възраст, докато по-възрастните като цяло са против.

Отвъд конкретиката, свързана с рисковете при бърникането на Изборния кодекс, витае неприятното усещане за груба и грозна манипулация, насадено на 14 ноември 2021 г., когато гласувахме едновременно за Народно събрание и за президент. Каквото и да разправят за непробиваемата надеждност на машините, прилагани основно в държави като Индия и Бразилия, тукашните потребители тогава видяха съвсем различна картина.

Кампанията преди възцаряването на кабинета “Петков” е единственият по рода си случай, когато буквално нито една социологическа агенция не успява да предвиди резултата. До последния момент отчитат преднина на ГЕРБ-СДС с около 7 процента пред ПП (тогава харвардското дуо не беше в коалиция с ДБ).

Екзитполът на 14 ноември, проведен от “Алфа рисърч” и “Тренд”, показва през целия изборен ден равенство или минимална разлика между двамата претенденти за първото място. След края на гласуването в 20,00 ч в едно телевизионно студио представителят на “Галъп” излиза, за да говори по телефона, а когато след няколко минути се връща,

съобщава екзалтирано, че е настъпил неочакван обрат

Паралелното преброяване на агенцията изведнъж установява съотношение 25,8 на 23,5 процента в полза на ПП – такова чудо българският избирател до онзи момент не е виждал в ерата на развитите технологии. Политическият елит се кълне, че машинният вот е бетон, а същевременно за миг се преобръща целият ни свят, сякаш не гласуваме за депутати, а залагаме в казиното преди ГКПП Кулата - Промахон.

С напредването на вечерта останалите агенции потвърждават феномена и в крайна сметка обявяват новата политическа сила за победител. Така лошото чувство остава трайно в душите, допълнително подклаждано от официалните становища на международните наблюдатели.

ОССЕ и ПАСЕ като цяло излизат с неутрални заключения, критичните им бележки обаче настъпват болезнено по мазола българския демократичен процес с твърдения за “сериозен дефицит”. Отбелязват недостатъчно широка информационна кампания, озадачаващи софтуерни неудачи, които подкопават общественото доверие, ограничени дебати, силно комерсиализирано медийно отразяване, ограничаващо независимия политически анализ. Наблюдателите категорично не одобряват радикалните промени в местното изборно законодателство малко преди гласуването, като препоръчват да се осигурят по-добро тестване на машините, одит на софтуера и на партийните разходи.

Малко преди скоропостижното падане на кабинета “Петков” с първия успешен вот на недоверие в най-новата ни история пред смаяния поглед на българите се разиграват още срамни сцени. По време на поредните опити за промени в Изборния кодекс зам.-председателят на БСП Георги Свиленски възкликва от парламентарната трибуна: “Ще ви кажа защо БСП иска този закон - защото вие откраднахте изборите. Вашият съпредседател и бивш министър-председател каза: “Оттеглете закона и ще ви дам кодовете”.

Кой е той, че ще държи кодовете на машините в България?”

Прословутият запис на онлайн заседание на ПП, пуснат публично в обращение от ренегата Радостин Василев, разкрива още по-брутална истина: Кирил Петков нарича манипулацията с машините “ала-бала през президента”. Най-неприятният факт е, че въпросните самопризнания никога не са отречени от лидерите на “Промяната”.

И сега основният въпрос е дали насаденото от бившите прогресивни величия лошо чувство ще се прехвърли към сегашните, които се готвят да изпробват същата машинна схема. Както казват умните всичколози в заключение на своите анализи: “Предстои да видим”.