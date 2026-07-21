Един билет за всичко - добра идея, но кога ще се случи

Идеята пътникът да купува един билет за автобус, влак, самолет и кораб е една от най-смислените промени в проекта за новата транспортна система. Тя може да направи пътуването по-лесно, да намали чакането и да насърчи повече хора да използват обществения транспорт.

Проблемът е, че наредбата описва подробно как трябва да работи единният билет, но не посочва ясно кога реално ще може да се купи. Правилата влизат в сила на 31 август 2027 г. Липсва обаче твърд краен срок, до който националната система трябва да заработи за пътниците.

Така добрата идея рискува да остане обещание без точна дата. За хората няма значение кога ще бъдат готови техническите стандарти, а кога ще могат с една покупка да стигнат навсякъде.

Затова наредбата трябва да бъде допълнена с конкретен срок за пускане на единния билет, ясен график и институция, която носи отговорност при забавяне. Иначе ще имаме модерни правила на хартия, но ще продължим да пътуваме с по няколко билета в джоба.

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