Само в "24 часа" на 21 юли: Черницата, на която Левски е връзвал коня си, става атракция в София

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Само в "24 часа" на 21 юли четете:

Черницата, на която Левски е връзвал коня си, става атракция в София

Вековните дървета в столицата влизат в регистър. Над 2400 са в цялата страна - най-старото дърво у нас е на 1700 г.

В столицата има вкусна храна, но за "Мишлен" трябва преживяване и локален герой в чинията - Интервю с Антон Пенев, директор на общинското предприятие "Туризъм" в София

Над половин милион бедни с по 50 евро за Коледа - вече не само за пенсионерите

Парите за личната помощ стигат 1 млрд. евро - вдигнаха се 80 пъти за 8 г.

Камерите за скорост стават излишни - компютрите в новите коли записват всичко.

Специални страници "Смарт" всеки вторник в "24 часа"

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.