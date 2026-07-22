Диян Стаматов: Ученици искат удължаване на изпит – не могат да се концентрират заради зависимост от смартфоните

За мен математиката винаги е била труден предмет - матурата след 7-и клас трябва да е хибридна, казва председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета

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Седмокласници реално остават едва 1-2 часа на ден без екрани

Сега е модерно учениците да се подиграват един на друг със снимки

Справедливо е всяко дете със здравословен проблем да пожелае което и да е училище. Много от нобеловите лауреати през последните години като

деца са били със специални образователни потребности

Замразяването на бюджета за 2026 г. ще намали възможностите за изграждане на нови сгради за детски градини, за разширяване и ремонти на училищата. В края на годината директорите ще имат притеснения с изплащането на сметките за ток, вода, парно

- Г-н Стаматов, в емоционален пост във фейсбук припомняте за вредите на телефоните и социалните мрежи върху децата, какво показват личните ви наблюдения?

- За голямо съжаление, мобилната комуникация сред подрастващите ученици води до сериозни щети в образователната им подготовка. През последния месец направихме проучване сред нашите седмокласници - преди явяването им на външното оценяване. Отговорите им в анкетата са изключително притеснителни. Те престояват пред мобилния си телефон средно между 6 и 7 часа на ден. Реално без телефон им остават едва 1-2 часа от свободното време. И психолози, и социолози могат да направят много по-сериозно проучване на национално ниво, за да бъде представително. Резултатите и при нас са ясни - дори и силно мотивирани ученици, каквито учат в училището, което ръководя, са силно зависими от мобилните си телефони. Дори да са поколението на дигиталното бъдеще, няма как да бъдем спокойни, когато подрастващи, без елементарни социални умения, вече са екранно зависими.

Има и един неприятен случай със седмокласник. Родителите пожелаха изпитът му от националното външно оценяване да бъде с удължено време, защото заради зависимостта си той не може да се концентрира. Дори представиха документ от психолог. Това е сериозен проблем. Подрастващите не могат да задържат вниманието си повече от 8-10 секунди. Колкото и да е интересен даден предмет, колкото и атрактивен да е учителят, при наличие на такова състояние липсата на концентрация пречи на подготовката на ученика.

- Разрешихте ли на детето изпитът му да е по-дълъг?

- Разбира се. Родителите бяха загрижени. Не като повечето, които демонстрират незаинтересованост към проблема. За жалост, родителите в някои случаи дават телефоните на децата си просто за да са по-спокойни самите те.

- Защо резултатите от изпитите в 7-и клас отново са ниски, особено по математика?

- Не съм математик. За мен математиката винаги е била труден предмет. Тя е трудна и за много учители, които преподават по други предмети. Всички споделиха, че тази година задачите са им се сторили доста трудни.

В същото време с тези задачи на национално ниво измерваме познанията на учениците, които завършват основно образование в елитарни гимназии като СМГ и учениците, които са от най-обикновените квартални училища. Накрая мерим много подготвените с недотам мотивираните. Моето мнение от повече от 10 години е, че изпитът след 7-и клас трябва да бъде хибриден. Не трябва да насочваме вниманието си само и единствено върху българския език и математиката, като че ли другите предмети не съществуват в образователната ни система. В същото време в последните години сме насочили вниманието си върху STEM. Но знанията по природните науки не се измерват в изпита след 7-и клас.

Първият опит на министерството да направи корекция излезе неуспешен, защото имаше оспорване на идеята от родители. Този опит трябва да продължи и да има успех. Всяка година резултатите от изпита по математика показват ясна тенденция - учениците се затрудняват в изучаването на предмета, не са заинтересовани от изучаването му, предметът им е тежък. Резултатите не се анализират на национално ниво, за да се намери друго решение за оценяване на младите българчета.

- Това ли е най-спешното, което трябва да се промени в образованието - да се въведе хибриден тест след 7-и клас?

- Тази стъпка може да бъде направена сега, през следващите 15 дни, за да може да се качи за обществено обсъждане. Ако се пропусне този срок, ще се отложи за следващи години.

А кое е най-важното? Без съмнение осъвременяване на учебното съдържание и учебния план. Това е изключително необходимо. Дебатът върви повече от 5-6 години. Има яснота в каква посока трябва да бъдат направени промените. Трябва да се направи пресечна точка между дигитализацията, изкуствения интелект и олекотяване на учебното съдържание, за да се премахне излишната фактология. Тя налага наизустяване. Това е най-спешното, което изисква волята на хората, които са отговорни за управлението на образованието.

- През ваканциите директорите обикновено се оглеждат за учители, по кои предмети има недостиг на кадри?

- В големите градове като София, Пловдив, Бургас и Варна има сериозен дефицит на учители по математика, физика, чужди езици и информационни технологии. Истината е, че има желаещи да станат учители по тези предмети, но обикновено подготовката им не е на необходимата висота, за да очакваме максимално добри резултати. Има кандидати, но те нямат необходимата стъпка, за да станат добри учители. В малките населени места почти нямат този проблем.

- Каква е ситуацията във вашето училище?

- При мен учителите са много млади. При нас може да заменим думата “текучество” с “излизане по майчинство”. Единственото ни затруднение е с учители по испански и английски език.

- Има ли достатъчно психолози?

- Завършиха много специалисти и има много кандидати за психолози, ресурсни специалисти, логопеди, педагогически съветници през последните 2 години. Това е добре, защото почти във всяко училище има по един такъв специалист. В по-големите училища има и цели екипи.

- Директори казаха, че е проблем деца със специални образователни потребности да заемат места на отличници в елитните гимназии, какво мислите вие?

- Много трябва бъдем внимателни, когато става въпрос за деца със специални образователни потребности. Аз се доверявам на всички родители, които изваждат документи, за да удостоверят физическото състояние на децата си. За мен е справедливо всяко дете, което има здравословен проблем, да има възможност да пожелае което и да е училище - без значение дали е елитно, или не. Много от нобеловите лауреати през последните години като деца са били със специални образователни потребности! От друга страна, равномерното разпределение на децата със специални образователни потребности ще гарантира възможността всяко училище да има подготвени учители, които да се грижат за всички деца. Длъжници сме както на децата, така и на техните семейства - и на национално, и на локално ниво. Макар да се говори много през годините за приобщаващо образование, има още доста какво да се направи. Навсякъде има място за деца със специални образователни потребности.

- Вие бяхте първият, който постави пощенска кутия в коридора за оплаквания от агресия, успя ли училището да овладее този проблем?

- Агресията е един от големите проблеми. До голяма степен онова, което се случва на улицата, се прехвърля и в училище. А забелязваме доста агресия като цяло в обществото. Добре е, че през последната година у нас съществува специална програма, по която има проект с европейски средства за преодоляване на агресията. Проектът е тригодишен и се включиха голям брой от училищата. Основната идея е да се правят добри неща, за да не се правят лоши.

Възможностите за преодоляване на агресията са различни в различните възрасти, както и в различните училища. Преди десетина години сложихме пощенската кутия. Тя вече не е толкова актуална, защото днес не знаят какво е това. Нещата се промениха драстично. Сега кутията е заменена с QR код. Тя стои в коридора, но вече изглежда архаично. Сега възможностите да се получават сигналите за агресия са много по-бързи. През последните години забелязваме агресия, свързана с мобилните телефони. Модерно е учениците да се злепоставят или да се подиграват един на друг със снимки. Това води често до сериозни скандали в училище. Следват разговори с педагозите, които да успокоят и да покажат доброто.

- Добър ли ще е бюджетът за образованието?

- Миналата седмица в комисията по образованието в парламента представих позицията на съюза на директорите. Съпричастни сме с това, което се случва в бюджетната политика. Изразих и притеснението си в няколко посоки. Замразяването на учителските заплати бързо ще доведе до трудности при намирането на кадри по ключови предмети. Замразяването на бюджета за 2026 г. ще намали възможностите за изграждане на нови сгради за детски градини, за разширяване и ремонти на училищата. В края на годината директорите ще имат притеснения с изплащането на сметките за ток, вода, парно. В ръцете на депутатите е възможността за евентуална корекция.

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