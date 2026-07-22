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Само в "24 часа" на 22 юли: След секса поколението Z спря и алкохола

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Само в "24 часа" на 22 юли ще прочетете:

След секса поколението Z спря и алкохола

Диян Стаматов: Има вече случаи ученици да искат удължаване на изпит – не могат да се концентрират заради зависимост от смартфоните

За зимата и парното по-скъпо, и сметката колко сме ползвали

Проф. Лозанов научи за месец Людмила Живкова да говори английски, тя му довери Ванга

Джетовете на смъртта в летните курорти

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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