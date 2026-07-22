Като тричат Радев, десните гласуват за неговия президент

Българското геополитическо двусмислие е неизлечимо

Каквото политиците дробят през лятото, това ще сърбат през есента на президентските избори.

Като видяха, че Радев напусна Коалицията на желаещите (желаещи да смачкат фасона на Русия), така наречените десни в България радостно скочиха – аха! Путинист! Видяхте ли, какво ви казахме!

С което си подготвиха поредното разочарование наесен. Много по-мъдро би било изобщо да не обръщат внимание на международните маневри на Радев, да не споменават ни Украйна, ни Русия, нито международното положение, а да фокусират критиката си върху националното икономическо дередже. Там е ахилесовата пета на “Прогресивна България”, а не в геополитическата гимнастика.

Уви, точно в тази тема ПП-ДБ никакви ги няма, защото се правят на “десни”, а националното дередже е предостатъчно дясно, даже оттатък отива.

Представям си финалния предизборен президентски дебат

- Чий е Крим? – плясва своя коз кандидатът на ПП-ДБ с победоносна физиономия.

- Как смятате, да изчегъртаме ли Граф Игнатиев, убиеца на Левски? – отвръща на удара кандидатът на “Прогресивна България”. – А, и да махнем ли Трети март от календара?

И край, президентство, гудбай. А за “десницата” това ще е поредната екзистенциална катастрофа. В следващите 4 години тя няма да има нито правителство, нито мнозинство в парламента, нито нови кадри в съдебната система, съвсем ще закърнее. Президентският пост е единственият сериозен властови коректив, за който би могла да се пребори. Ако и него го изтърве – Addio, sogni di gloria.

Прекрасна песен, между другото, не е някаква въртогъзица от полувремето на световното. (https://www.youtube.com/watch?v=l6pHvG13Ij0)

Жал ми е за т. нар. десница, опитвам се да помогна.

Затова обяснявам – уви, пътят към президентския пост минава през мажоритарен вот в 2 тура, тоест трябва някак си да излъжеш широкото мнозинство от българите.

Повтарям – не някаква нахъсана тъмносиня секта, не някакъв трети секретар в нечие посолство, а широкото и неосъзнато шаячно мнозинство - простия народ, така да се каже.

Уви, това широко мнозинство или по традиция е заблудено, или е купено от Путин, или е заблудено от купеното от Путин малцинство. Значи, докато не сме си внесли друг заблуден народ, налага се да се съобразяваме с наличния. Иначе ни парламент, ни правителство, ни президент, да не говорим за шеф на тотото.

Последният урок по българска история бяха поредните парламентарни избори – на самия финал на кампанията евро-атлантическата общност яко подпука Радев, че е путинист и… вместо 80-90 мандата, както предвиждаше социологията, той взе цели 131, за което трябва 4 години да им благодари и да ги черпи където ги докопа.

И ето, пак същото. За какво го тричате Радев на тема международна политика, когато точно там в момента авторите на вашите опорки са го загазили до ушите? И изобщо евро-атлантическото международно положение е трагично. То е въжето в дома на убития. Да не изброявам пак рейтингите на европейските лидери – всичките са се гмурнали дълбоко под морското равнище.

Вярно, българите не са толкова очаровани от Путин, колкото бяха в миналото. Те не одобряват нито агресията, нито войната. Но все пак подсъзнателното русофилство си е там, скрито дълбоко в харддиска и

като компютърен вирус по време на изборите изскача и замъглява ясната европейска ориентация.

Ето например последното изследване на "Евробарометър" от май 2026 година показва, че 45 на сто от българите се обявяват "против" санкциите срещу Русия, докато подкрепа изразяват едва 42 на сто. 66 на сто не са съгласни ЕС да финансира купуването и доставката на военно оборудване за Украйна, съгласните са едва 27 на сто. Докато средно 76 на сто от европейците смятат, че подкрепата за Украйна трябва да продължи до постигане на "справедлив и траен мир", българите настояват доставките да се спрат с цел по-бързо замразяване на конфликта. (https://bntnews.bg/news/most-bulgarians-do-not-support-sanctions-against-russia-or-military-aid-for-ukraine-survey-1392312news.html)

При това положение, ако наесен войната в Украйна е централната тема на президентските избори, то кандидатът на Румен Радев гарантирано печели. Наистина Радев е двусмислен – хем напуска Коалицията на желаещите, хем външната му министърка се включва в декларацията на желаещите. Едното дразни радетелите на ПП-ДБ, другото – Костадин Костадинов. Едните го критикуват от едната страна, другите - от другата. Така той спазва перфектен баланс спрямо политическите играчи, както и пълна хармония с електората.

Радев е двусмислен, защото електоратът му е двусмислен.

Самата България е географски двусмислена, тъй като е част от "римленда" според големия американски теоретик Никълъс Спикмън. Ние не сме нито в хартленда, нито в Световния остров, а иди ми – дойди ми, ту ни присъединяват към едното, ту към другото, което наслагва геологическите пластове на двусмислието в националната памет.

Осъзнавайки особеностите на българския организъм, Радев вероятно ще посочи още по-двусмислен и лаконичен кандидат за президент. Може би това ще е сегашната президентка, може и да е някой генерал.

А "десните" сили винаги залагат на някой честен юрист и винаги губят. Последният път, когато юрист спечели президентските избори, беше през 1996 година. Без да подценявам Петър Стоянов, но тогава БСП така се беше забатачила, че можеше да я победи който и да е – дърводелец, коминочистач, спасител от плажа... и дори юрист.

И така, какво им остава на "десните"? Тъй като е контрапродуктивно да атакуват геополитическите лупинги на Радев, остава им старият лаф на Клинтън - "Икономиката, глупако!". Само че и тук не ги бива, тъй като нали ужким са десни, а правителството на ПБ се оказва още по-дясно от досегашните.

По принцип българската икономическа политика е най-дясната в ЕС, което личи от факта, че сме шампионът по неравенство в доходите - далеч пред Чехия, Словакия, Унгария и другите бивши соцстрани. По-дясно от това няма накъде. Значи от десни позиции могат да бъдат критикувани за някои подробности, но не и за нещо принципиално, нещо системообразуващо.

Капиталистите пак се уредиха – те си имат Румен Радев и цял отбор десни политици от школата на БСП. А вие, които уж сте десни?

Още от началото на прехода се опитвам

да обясня на ужким "десния" електорат, че мястото на недоволните е вляво

Ако сте против господството на олигархията, неравенството, несправедливостта, корупцията и грабежите, значи сте левичари, това е вашият истински ген. Значи ви трябват леви лидери и лява идеология. Уви, Западът ви назначи десни възпитатели още в детската градина на политиката и с това окончателно ви смени биологическата ориентация.

Затова според мен "десните" няма да стигнат до балотажа наесен. На финала ще видим кандидата на Радев и... може би патриота възродител Костадин Костадинов, ако реши да се кандидатира. Това веднъж вече се случи през 2006 година, защо не и сега?