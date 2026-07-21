Неочаквана ваканция? Да се събере семейният съвет!

По принцип е добра идея Министерството на образованието и науката да пита родителите по спорни теми. И конкретно - дали да има 10 дни ученическа ваканция в началото на май догодина, когато има струпване на великденските и гергьовденските празници.

От една страна, така семействата ще могат да си позволят по-дълъг отдих и да се насладят на преживявания, евентуално пътувания заедно. От друга страна, това ще наложи удължаване на учебната година.

Има риск, разбира се, да се окаже, че колкото родители - толкова мнения на принципа “Не знам как да е, но знам, че така не е добре!”.

При всички случаи е добре да се чуе какво мислят тъкмо родителите, а така те ще се почувстват и като част от решението, а не като стоящи отстрани и съответно шумно критикуващи в социалните мрежи. Това - родители и училище да работят заедно - всъщност е акцент в работата на министъра проф. Георги Вълчев, откакто пое поста.

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