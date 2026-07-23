Само в "24 часа" на 23 юли: Ако родителите са високи, а детето - не, може да е заболяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 23 юли четете:

Лена, която пишеше закони накрак, сега ще следи дигитално "лоши" съдии и прокурори

В анкета нa 24chasa.bg 33% казват: Просто поддържайте мантинелите, а 37%: Сменяйте ги с "джърсита"

Едно голямо "Трябва!" е кацнало върху дървета убийци

Ако родителите са високи, а детето - не, може да е заболяване, интервю с проф. Виолета Йотова, специалист по педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната

В специалните страници АРТ четете:

3 дни, 3 сцени, 3 легендарни имена и 45 000 фенове - летящ старт на PHILLGOOD в Пловдив

Една група, два свята - защо Изтокът и Западът танцуваха на Kool & The Gang

Защо алгоритъмът диктува какво да облечем и да мислим

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.