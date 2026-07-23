Едно голямо "Трябва!" е кацнало върху дърветата убийци

Еколози късат ризи, когато се режат опасните растения, но мълчат, ако хора загинат под тях

“За щастие, няма пострадали хора.” Така по един и същи начин започваха репортажите за ураганната буря, която връхлетя преди дни Благоевград, Пловдив и Ямбол. А след това и Петрич.

“За секунди стана като ураган, страшно беше, никой не ни предупреди, не помним такова нещо” - обичайните думи на потърпевшите очевидци. И после идва обобщението на местните власти, което звучи като оправдание: “Ами природа, срещу нея не можем да направим нищо, явно климатичните промени са вече тук”.

Може и да има основание, че климатът се променя, че резките промени на времето ни навестяват все по-често, и то доста агресивно. Но това е само една част от картината, в която живеем.

Другата част е свързана с човешкия принос и той, за съжаление, няма много общо с разумното поведение, а по-скоро граничи с елементарната глупост и с

тоталното отсъствие на отговорност

Управленското мото е: “След нас и потоп и дано и този път се разминем само с малките белѝ”. Затова и репортажите от мястото на бедствието обикновено започват с утешителното “За щастие, пострадали няма”.

Да, но невинаги е така. Да припомним, че в началото на година млада жена загуби живота си пред очите на децата, защото дърво падна върху семейния автомобил. И екскурзията им към Витоша се превърна в семейна трагедия за цял живот. И досега, 7 месеца по-късно, не е ясно в чий имот точно е било дървото убиец, кой е трябвало да го отсече или поне обезопаси.

Възрастен мъж загина преди по-малко от година на централен пловдивски булевард, смазан от огромен клон на дърво, докато си почивал на пейка. Веднага последваха обяснения: Дървото било “фитосанитарно” здраво, не било ясно как е паднал клонът и всякакви подобни. Изправиха пред камерите отговорника в съответния район, който се оправдаваше, че

с четирима служители прави каквото може, пари няма, нито тежка техника...

После го уволниха и с това случаят приключи.

До следващата буря. Която връхлетя Пловдив на 20 юли късно вечерта и за по-малко от час градът се превърна в сцена от филм на ужасите. Ураганният вятър събори огромни дървета, улиците станаха като пълноводни реки, вадеха хора от наводнени подлези. Природата забавя, но не забравя.

В квартала, в който съм израснала, на улица “Младежка” няколко чинара не издържаха и се стовариха с цялата си мощ върху магазинчета и сергии. Същото се повтори и на улица “Иван Вазов”.

И на двете места чинарите изглеждат величествено и достолепно, но само привидно. Огромните им корони отдавна са се надвесили с много метри над околните сгради, но рядко ги кастрят и поддържат. И тук важи принципът: “Само да не стане някоя беля”, нищо че това са дървета на повече от половин век и никой не може да даде гаранция, че някой ден няма да се стоварят с цялата си мощ върху хора, автомобили, сгради...

Впрочем градската среда не само в Пловдив, в цяла България е доста очукана, неприветлива, на места дори отблъскваща. Ако се загледате в пространствата между старите блокове със засадените там дървета отпреди 50-60 години, ще видите същински джунгли, за които също никой не се грижи. Е, ако някое дърво се наклони застрашително над уличките, ще го отсекат и дотам. Повече не се и надявайте. Няма пари, няма и отговорност от местните власти. Работата е оставена на милостта на времето.

И тук е мястото на така наречените служби по екология - има ги във всяка община и във всяко кметство.

Ако се опитате да пробиете обаче чиновническия им щит,

ще се сблъскате със стена,

равна по непристъпност на Берлинската. Едно приятелско семейство в Пловдив от години се моли общината да им разреши да се отреже огромна липа, чиито клони са три пъти по-високи от къщата им, а корените буквално опират в основите и са разкривили титанично плочките на тротоара. Хората там не виждат слънце в прозорците си нито зиме, нито лете. И какво - да не си помислите, че някой им съчувства или им влиза в положението? Не може, отсичат еколозите чиновници! И точка.

По този повод след урагана в Благоевград кметът Методи Байкушев спомена, че заради промените в климата и все по-често връхлитащите ни природни катаклизми трябва "по-консервативен подход" към дървесните видове в градовете.

Преведено, това означава, че когато има опасност за живота и здравето на хората и за градската инфраструктура, трябва да се премахват онези дървета, които могат да нанесат поражения или дори да се превърнат в убийци.

Прав е този кмет. Сигурно и други негови колеги мислят с подобни аргументи, но вероятно не смеят да ги споделят на глас, защото веднага ще им скочат екозащитници и еколози и в един глас ще ги обвинят, че не се грижат за природата, че убиват зелените оазиси и още от този порядък.

Само че те, еколозите, обичат да си късат ризите, когато някой посегне на дърво, но не чуват аргументите, че то е потенциално опасно. Е, виж, когато има жертви, тогава мълчат...

Не чуват още, че и дърветата имат срок на годност. Например тополите трябва да се подменят на 30-40 години, за да няма после трагедии.

Короните на големите дървета пък трябва да се окастрят и обезопасяват, така че да не надвисват над околните сгради. Работата е там, че и в тази сфера, както във всяка друга, трябва да има поглед в перспектива, трябва оценка на риска, трябват промени в наредби и закони, трябват още пари, още хора и техника.

Въобще едно голямо Трябва ни е кацнало на главите, а ние все така ще разчитаме на случайността, на снизхождението на съдбата или просто на късмета си. Докато не ни сполети поредната трагедия.

Докато не прозрем, че не дърветата убиват, а глупостта човешка и заливащата ни безотговорност.