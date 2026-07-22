Без таван, но ясни правила за заплатите в бордовете

Вероятно има основание да отпадне идеята заплатите на всички шефове на държавни компании да бъдат сложени под един таван. Не е едно и също да управляваш малко дружество и компания с активи за милиарди.

Това обаче не означава, че възнагражденията трябва да останат без ясни ограничения. Тъкмо обратното - колкото по-голяма е компанията и колкото по-висока е заплатата на ръководството, толкова по-ясно трябва да се вижда срещу какви резултати се плаща тя.

Затова по-разумният подход е не един таван за всички, а прозрачна система според размера, сложността и значението на предприятието, финансовите му резултати и изпълнението на конкретни цели. И най-важното – правилата да са публични. Защото държавните компании не разполагат с ничии други пари освен с тези на данъкоплатеца.

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