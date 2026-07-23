Живко Желев и Николай Желев, управители на „Фишком“ ЕООД: Заедно с Lidl вдигнахме продажбите на шаран 10 пъти

От риба само за Никулден преди години, шаранът е вече на трапезата на българина през цялата година

Сливенската фирма „Фишком“ и Лидл България има с какво да се гордеят. За 5 години съвместна работа двете компании вдигат продажбите на шаран 10 пъти. Пъстървата държи лидерството сред сладководните риби, но в последните години шаранът е на път да я догони. Той се предлага готов за тигана - измит, изчистен, пресен и опакован, за да може да се гарантира по-дълга трайност.

„Преди години мислехме, че шаран се търси само по Никулден, но благодарение на Лидл България разбрахме, че може да се продава по всяко време на годината, дори през лятото“, казва Живко Желев. Заедно с брат си – Николай, той управлява „Фишком“, която създават заедно в далечната 1994 г. Първоначално започват с търговия на дребно с риба и рибни продукти, после се впускат в производство на сладководна риба и в момента стопанисват 7 водоема на територията на областите Сливен, Бургас и Хасково, където на водна площ от 5000 дка отглеждат шаран, толстолоб, амур, бяла риба. Фирмата разполага също с хладилни складове – в Сливен и Стара Загора, както и със специализиран автомобилен транспорт, защото рибата, особено сладководната е много чувствителна към температурния режим. Тя трябва да бъде винаги на температура до 02 градуса, за да е свежа и вкусна. Имат и фабрика за мариновани скариди, които се изнасят в Швеция и Нидерландия и се продава във всички магазини на „Икеа“, както и в най-реномираните ресторанти.

В бизнеса рядко стават чудеса. Освен работа и постоянство, е нужно разумно планиране, добра организация и отличното качество на продуктите. А в Lidl знаят как се прави всичко това. Знаят и как да помагат на своите партньори да израстват и да се развиват в интерес на съвместната работа.

„Преди имахме друг доставчик, хърватска фирма. Тя е лидер в региона по отношение на шарана, който е традиционен за Югоизточна Европа. Но решихме да потърсим и български производител, който да разработим и развием за нашите нужди“, разказа Любен Стойчев, ръководител на направление „Месо и месни продукти“ в Лидл България. Така започват с „Фишком“ с пробни количества и с всяка следваща година продажбите растат – от 30 т в началото до близо 300 т сега.

За градивните връзки между двете компании и за новите им проекти разговаряме с двамата управители на „Фишком“ – Живко Желев и Николай Желев.

- Занимавате се с широк кръг от дейности – отглеждане, преработка и търговия с риба и рибни продукти, строителство, ресторантьорство. И все пак, кое ви е най-близко на сърцето?

- Рибата! В това сме най-добри. Там се чувстваме в собствени води.

- Защо се насочихте към този бизнес през 1994 година?

- Учихме в Средно специално училище по морски и океански риболов в Бургас. После започнахме да работим в държавната фирма „Океански риболов“, но след промените компанията фалира и трябваше да се изхранваме. И когато човек е изправен пред трудности, се хваща за това, което познава. А ние се занимавахме с риба от 1984 година. Започнахме с търговия на дребно. После продължихме с отглеждане на шаран, толстолоб, бяла риба. Купихме цех за месопреработка, който преустроихме за нашите нужди и там започнахме да преработваме рибата, която отглеждаме. От 17 години се занимаваме и с преработка на скариди от Атлантическия океан в партньорство с шведска фирма. Произвеждаме и херинга за шведския пазар. В момента сме най-големият производител на сладководна риба у нас.

- Историята на фирмата показва, че при вас няма резки скокове. Всичко е ставало постепенно. Малките стъпки ли са по-добрият начин на развитие?

- Ние сме вървели по този път. Не знаем другия начин. Не е лошо някой да ти удари едно рамо. Но в някакъв смисъл малките стъпки са по-устойчиви. Ние започнахме от нулата. Всичко, което сме постигнали, е с банкови кредити, европейски средства и много работа.

- Как започна партньорството ви с Лидл България? Какви бяха първите стъпки?

- Те ни потърсиха. Отначало всичко се въртеше около шарана. Пробвахме с малки количества, за да видим как вървят нещата. В началото ни беше трудно, защото те имат много високи изисквания за качеството. Наложи се да инвестираме в машини, оборудване, в хора, да имаме IFS сертификат. Променихме дори опаковките – с нов дизайн и качество. Направихме и значителни инвестиции в нови мощности. Най-голямата от тях е нова модерна фабрика за преработка на риба и рибни продукти, която се намира в непосредствена близост до сегашните ни цехове в Сливен. Изградихме я с европейско финансиране в размер на 3 млн. евро и очакваме да заработи до месец. Така ще отговорим на нуждите на Лидл България за по-големи обеми. Ще можем да гарантираме и високо качество на нашата продукция, защото знаем, че по стар български обичай, когато започнеш да произвеждаш повече, претупваш нещата. А това не трябва да се случва! Ще пуснем на пазара нови продукти, ще имаме и голям магазин, за да могат хората да пазаруват удобно.

- Точността в отношенията ли оценявате най-високо?

- В основата на бизнеса е точността. С Lidl отношенията ни са изрядни. Те са изключително коректен партньор. Винаги срещаме разбиране, помагаме си.

Когато започнахме с тях, имаха 100 магазина. Сега имат 145, затова инвестираме в нови мощности, за да можем да задоволим търсенето. Започнахме с 30 тона шаран, стигнахме 300 т. Продаваме 150 т само по Никулден. Затова ние нямаме нужда да работим с никой друг. По простата причина, че в Lidl обемите ни са големи. Отношенията ни са перфектни. Знаем на коя дата трябва да направим доставката, кога да си получим парите. Нямаме никакви проблеми.

- Как се поддържа високото качество на продукцията, за което говорите?

- Първото нещо е суровината. Шаранът, амурът, толстолобът от нашите водоеми идва в цеховете по възможност жив или в лед. За да имаме достатъчно лед, инвестирахме в съоръжения и днес сме един от основните доставчици на лед за Лидл България. Караме им по 30 т на ден. Рибата се преработва задължително на температура от 0 до 4 градуса. Ние сме сертифицирани по всички европейски стандарти за качество и безопасност на храните. Спазваме техните изисквания и това само по себе си е гаранция за качеството на нашата продукция. Смеем да твърдим, че Lidl ни научиха да сме стриктни.

Във фабриката за мариновани скариди в Сливен на фирма „Фишком“ се работи от 8 до 16:30 часа с няколко почивки. Работата изглежда лесна, но си има тънкости. Цехът е като училище – в него по-опитните обучават новите. Трябва да си бърз, сръчен и работлив. Една добра белачка чисти на ден около 60-70 кг скариди, за да се получи около 20 кг готов продукт.

- Правят ли ви внезапни проверки?

- Нас всички ни проверяват. И Lidl, и сертифициращите фирми, и „Икеа“, където се продават наши скариди, и Българската агенция по безопасност на храните. Това не е лошо, защото дисциплинира. Но ние спазваме изискванията не само заради проверките. А защото това е храна за хората. Отговорни сме. Не всичко в този свят е пари. В нашия цех за скариди се поддържа драконовска дисциплина по отношение на чистотата. По-чисто е от хирургично отделение. Водата трябва да е минала през филтри и UV лампи, поддържа се специален микроклимат. Вечер линиите се дезинфекцират. Измива се и цялата фабрика. Хората са обучени да извършват процедурата от шведски технолози. Затварят се помещенията и на сутринта никой няма право да влиза преди мениджъра. Едва когато се установи, че всичко отговаря на изискванията, започва новият работен ден. Поддържаме тази перфектна чистота, защото маринованите скариди са за директна консумация и трябва да бъдат безопасни за здравето. Нашите работнички сменят по 6 чифта ръкавици на смяна. Те са изключително старателни и отговорни. Да не говорим колко са сръчни! Много държим на тях.

- В миналото цената на рибата беше много ниска. Сега не е така. Защо?

- Навсякъде по света рибата е по-скъпа от месото. Само в България беше по-евтина. Но това не беше реално. Сега се опитваме да продаваме добро качество на нормални цени. Както сме продавали шарана през 2024 и през 2025 г., така го продаваме и сега, въпреки че поскъпнаха и горивата, и консумативите. Знаем, че сега времената са по-трудни, но лошото ще мине. Всичко зависи от хората. Някои постоянно се оплакват. Истината е, че има проблеми в целия свят. Тази година бях (Ж. Желев) на Световното рибно изложение в Барселона, където имах възможност да се срещна с представители на бранша от Австралия, Аржентина, Канада, Уругвай. Трудностите са навсякъде, защото рибните запаси намаляват поради прекомерния улов и замърсяването. В същото време се увеличават мерките за контрол на популацията. Но колегите търсят възможности, работят, докато тук всички само се оплакват. А това не помага на никого. Трябва малко повече търпение.

- Как се променят вкусовете? Каква риба предпочита българинът?

- Преди 25 години продавахме 1 тон калмари за 5 месеца, сега може да продадем същото количество за 1 час. Хората се научиха, пътуват по света. Видяха, че има октоподи, калмари, скариди, не само скумрия и цаца. Друга стана културата на хранене. Пъстървата все още запазва лидерските си позиции, но напред излязоха сьомгата и ципурата. Както казахме, повишават се значително и продажбите на шаран, защото се предлага през цялата година и най-важното, в един достъпен вид. Изчистен, пакетиран. Не плува като едно време в аквариумите, откъдето го вадеха и после трябваше да се чисти, което си е трудна работа. Който го е правил, знае, че цялата къща става в люспи. Така че риба ще се продава все повече, не само у нас, но и по-света.

- Какви са бъдещите ви проекти?

- Бихме искали да развием стопанства за аквакултури, защото това е индустрия на бъдещето. Населението на планетата надхвърли 8 млрд. души и трябва да се изхранва. Непрекъснато расте търсенето на протеинови храни, а от друга страна – рибата се смята за чиста и здравословна. Но тя не достига. Така към 2030 г. се очаква търсенето в световен мащаб да превиши предлагането с 50 млн. тона. Затова ще се разчита на развъждането на риба в морето и водоемите. Разбира се, това са по-далечни проекти. Сега се фокусираме върху новата си фабрика и нейното развитие.

- Имате ли проблеми с осигуряването на работна ръка?

- Трудно се намират работници, но ние имаме хора, които работят при нас от 20-25 години. Тук са работили родителите, сега работят децата. За да става това, значи сме коректни. Не правим никаква разлика между хората – от какъв етнос са, какви са семействата им. Щом се справят и са отговорни, са добре дошли. Това са 200-250 човека. Така че хора ни трябват и ще ни трябват. Но ще работим според реалностите. В някой момент трябва да се спреш. Не може все още и още. Алчността не води до нищо добро. Това е клише, но в него има много истина. За да има качество, трябва да знаеш къде да спреш.