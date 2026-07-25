Вярваме, че устойчивият бизнес се изгражда от устойчиви екипи

- Г-жо Чавдарова, тази година Vivacom обяви нова управленска структура, в която прави впечатление фокусът върху хората. Какво стои зад това решение?

- Средата, в която работим, се променя непрекъснато. Клиентите имат все по-високи очаквания, технологиите се развиват с изключителна скорост, променя се и начинът, по който хората работят и изграждат кариерата си. В такава среда една организация трябва да може едновременно да запази това, което я прави силна, и да има смелостта да се трансформира.

За Vivacom промяната не е самоцел. Тя е начин да останем устойчиви и подготвени за бъдещето. През годините сме преминали през различни етапи на развитие и всеки от тях ни е научил, че успехът зависи не само от стратегиите и технологиите, а най-вече от хората, които ги реализират.

Новата ни организационна структура е създадена с ясната цел да работим по-добре за клиентите си и да бъдем по-ефективни като организация. Това означава по-добра координация между екипите, по-ясни отговорности и по-бързо вземане на решения.

Но тази промяна има и много силно човешко измерение. С обединяването на дейностите, свързани с културата, социалната отговорност и идентичността на компанията, в дирекция „Управление на човешкия капитал“ поставяме хората още по-ясно в центъра на нашите решения.

Вярваме, че устойчивият бизнес се изгражда от устойчиви екипи. Това означава да привличаме правилните хора, да им даваме възможност да се развиват, да ги подкрепяме в трудните моменти и да създаваме среда, в която искат да останат.

- Как се изгражда и развива толкова голям и разнообразен екип в цялата страна?

- Няма една универсална формула за развитие на хората. Всеки служител има различен опит, различни цели и различен начин, по който учи и се развива. Затова за нас е важно да създаваме разнообразни възможности, но и да слушаме активно хората си – какво работи добре, какво можем да подобрим и от каква подкрепа имат нужда.

Периодично провеждаме проучване за ангажираността на служителите, защото вярваме, че най-ценните идеи за подобряване на работната среда идват именно от хората. Част от инициативите ни са директен отговор на обратната връзка, която получаваме – от развитието на обучения и програми за подкрепа до подобрения в ежедневното служителско изживяване.

Обучението е една от най-важните ни дългосрочни инвестиции. Само за една година всеки наш служител е участвал поне в две обучения – от технически и експертни теми до развитие на лидерски, комуникационни и личностни умения.

Развиваме програми като Vivacom Summer School, защото вярваме, че знанието не трябва да бъде ограничено в рамките на отделните екипи. Когато хората разбират работата на своите колеги и виждат по-голямата картина, организацията става по-силна и по-гъвкава. Мотото на програмата само говори за нея „Учи. Споделяй. Развивай се“.

Особено внимание обръщаме на лидерите. Управлението днес е много различно от това преди няколко години. Мениджърите не просто трябва да постигат резултати – те трябва да умеят да водят хора през промяна, да създават доверие и да развиват талантите в своите екипи.

Организацията създава рамката, разликата прави ръководителят

Затова създадохме цялостна концепция за развитие на лидерите, която обхваща всички управленски нива и е съобразена с опита и спецификата на всяка роля. Целта не е просто да дадем нови знания, а да предоставим практични инструменти за реални ситуации – как да дадеш обратна връзка, как да разбираш истинските мотиватори и потребности на хората в екипа ти, как да подкрепиш човек в труден момент, как да управляваш промяна.

- Темата за стреса и бърнаута е все по-актуална. Как подкрепяте служителите си?

- Преди всичко е важно да признаем, че натоварването и несигурността са част от реалността на съвременния свят. Няма организация, която да може напълно да премахне всички източници на напрежение, но има много, което можем да направим, за да помогнем на хората да се справят по-добре.

За нас е важно да познаваме служителите си не само като професионалисти, а като хора със свои житейски ситуации, притеснения и нужди.

Дигитализацията и автоматизацията са пример за теми, които провокират дискусии, както и несигурност у някои колеги. Нашият подход е не да се страхуваме от промяната, а да се подготвим за нея. Инвестираме в обучения, които да дадат увереност на хората да използват новите технологии като инструмент за развитие.

Същевременно знаем, че има моменти в живота, когато човек има нужда от допълнителна подкрепа. Придобивки като допълнително здравно застраховане на служителите и техните семейства, психологическо консултиране, програми за дарителство са доказателство за работата ни в тази посока. Тази година създадохме и програмата „Отново заедно“ за колеги, които се връщат след родителски отпуск. Понякога именно малките жестове и възможността да поговориш с някого могат да направят прехода много по-лесен.

Работим и върху ежедневната среда – офисите, условията за работа, инициативите за здраве и баланс. Защото добрата служителска среда не се създава с една програма или една инициатива. Тя се изгражда постепенно, с постоянство и внимание към детайлите.

- Как създавате усещане за принадлежност сред хиляди служители в различни градове?

- Приобщаването не се случва само чрез големи събития. То се изгражда от ежедневните взаимодействия – от начина, по който хората комуникират, помагат си и разбират, че са част от нещо общо.

През годините сме създали различни формати за свързване на екипите като обучения, работни срещи, инициативи и доброволчески активности. Един от примерите е „Екипност за устойчиво бъдеще“, където комбинираме развитието на екипите с нашите ESG приоритети. За нас беше важно служителите не просто да чуят какво означава устойчивост за компанията, а да разберат как техните ежедневни действия допринасят за нея, и то от топ мениджърите на компанията.

Стартирахме и Vivacom Run Fest, защото вярваме, че споделените преживявания извън ежедневната работа също изграждат връзки между хората.

Инициативата „Юбиляри“ е друг пример – тя е нашият начин да благодарим на колегите, които са избрали да бъдат част от Vivacom в продължение на години. Тяхната отдаденост е ценен пример как се изгражда дългосрочна връзка между човек и организация.

- Каква е ролята на Vivacom в подготовката на младите хора за бъдещето?

- Пазарът на труда се променя и младите хора днес имат нужда не само от професионални знания, а и от умения, които ще им помогнат да се адаптират: критично мислене, комуникация, устойчивост, работа в екип и способност да учат през целия живот. Всяка една от младежките ни инициативи е разработена с мисълта да развива практически знания и устойчиви лични умения: емблематичната Лятната стажантска програма, през която и аз съм преминала преди 20 години, Практикантската програма, Vivacom Техническа академия. Тази година стартирахме и Job Lab именно с тази идея да помогнем на младите да направят по-уверено първите си стъпки към професионалния свят. В пилотното издание участваха 120 ученици в 11-и и 12-и клас от 5 професионални и профилирани гимназии, включително младежи, лишени от родителска грижа, които работиха по реални ситуации – кандидатстване за работа, интервюта, решаване на проблеми, работа в екип и използване на дигитални инструменти.

За нас това е повече от образователна инициатива. Това е инвестиция в бъдещето на сектора и в хората, които един ден ще бъдат част от него.

Вярваме, че ролята на една голяма компания не е само да създава бизнес резултати, а и да допринася за развитието на средата около себе си – чрез знания, възможности и реална подкрепа за хората.