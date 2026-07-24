Почасовият трудов стаж - “парченце” от реформи или просто мюре

Следващите стъпки ще покажат дали тази промяна не се появи, за да разсее вниманието от замразената минимална заплата и парите в бордовете, или е начало на пенсионна реформа

Едно изненадващо решение на кабинета, прието от парламентарната бюджетна комисия през миналата нощ, разбуни духовете и изправи синдикати и работодатели едни срещу други. Трудовият стаж от 1 януари 2027 г. да се смята по изработени часове, а не по дни, както бе досега, гласи прясна поправка в Кодекса на труда. Записана в преходните и заключителните разпоредби на бюджета за остатъка от 2026 г.

Според нея от догодина един ден трудов стаж ще се признава само при отработено пълно законоустановено работно време.

При непълно - той ще се натрупва пропорционално.

Тези промени ще засегнат и изчисляването на най-голямата добавка към заплатите у нас - т.нар. клас прослужено време, както и отпуските, обезщетенията при пенсиониране и напускане на работа.

Ако тя бе част от промени в Кодекса на труда, паралелно с такива и в Кодекса за социално осигуряване, ако не бе взета в средата на финансова година и най-вече ако не бе прокарана през едногодишен, т.е. временен закон, какъвто е този за бюджета, атаките към нея щяха да бъдат други. Или напълно щяха да липсват.

Въпреки че Конституционният съд, сезиран по други подобни казуси, ясно е заявил, че такива поправки са неконституционни.

А сега тя изглежда просто като едно малко парченце реформа, но направено не навреме и не на място. Което буди съмнение, че може да се е появила, за да отвлече общественото внимание от замразяването на минималната заплата неясно докога или от отказа да се сложи таван на заплати и бонуси в станалите вече прословути бордове на държавни фирми.

Замразяването на минималната заплата засега е факт, записан черно на бяло и въпреки това отричан от управляващите, въпреки че ясно, че за месец синдикати и работодатели трудно ще договорят онова, което не могат вече няколко години - нова формула за изчисляването ѝ. Текстът е недвусмислен: “до въвеждане на нова формула остава сегашният ѝ размер”.

Обещанието за таван на заплатите в бордовете пък не се сбъдна, след като “Прогресивна България” просто го оттеглиха с аргумента, че в икономическото министерство се правел анализ, който да послужи за такова решение. Който също ще бъде готов неясно кога и дали той няма да каже, че промени не се налагат.

А иначе, да, новата формула за трудовия стаж е справедлива, защото хора, работещи по 4 часа дневно, ще трупат трудов стаж не колкото тези, които се трудят два пъти по-дълго, а пропорционално на реално отработеното от тях.

Да, тази формула ще отчита по-точно извънредния труд,

работата на смени и гъвкавите графици. Да, тя ще улесни сравняването на различните форми на заетост - пълно работно време, почасова работа, работа на смени, непълна заетост.

Извън спора за законността , който никак не е маловажен, умерени критици вече предупреждават, че може да се стигне до объркване при изчисляването на пенсии, отпуски и други права, особено ако институциите не си "говорят", което у нас по-често е факт.

И че като принцип часовото отчитане е по-прецизно, но за да бъде справедливо, трябва внимателно да се уреди как влияе върху правото на пенсия, платения годишен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и изобщо правата на работещите на непълно работно време.

Затова, ако вносителите на поправката не искат тя да остане във въздуха и да се ползва като нова дъвка на спорове между работодатели и работници, трябва да решат дали намерението им е промяната да засегне само трудовия стаж и да не се отразява пряко на правото за пенсия, защото косвено отражение има.

Ако обаче намерението е в близко бъдеще трудовият и осигурителният стаж да се обвързват по-тясно и ще последват нови законодателни промени, тогава ефектът може да се пренесе и върху пенсиите пряко. А времето за реформа на пенсионната система вече е назряло и ще е добре да не се прави парче по парче, както досега.