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Само в "24 часа" на 24 юли: Как ваканциите ще са по-дълги: първият учебен ден по-рано, последният - на 2 юли

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Само в "24 часа" на 24 юли:

Първият срок в училище да почва дни по-рано, вторият да свърши около 2 юли

Почасовият трудов стаж - "парченце" от реформи или просто мюре - анализ на Румяна Денчева

Още на 3 юли машинист на влак видял Наталия и похитителя да вървят в поле, но сигналът късно стига до полицията

Ново становище на кардиолози за кафето: до 5 чаши на ден за повечето хора не вредят 

Лошият холестерол трябва да е под 2,6, а у нас масово се живее с нива от 3,2 - интервю с проф. д-р Арман Постаджиян

Златната среда – принципът на Олга Станева и в архитектурата, и в живота

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

      

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