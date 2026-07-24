Не всички ще умрем! Ето една хубава новина

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Виктор Иванов

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Константин Проданов се превърна в автор на доста "метафори" покрай приемането на бюджета. Снимка: Николай Литов

Управляващите замразиха минималната заплата, удариха малкия бизнес, но запазиха куче-касичка за техните хора в бордовете.

Вижте още във видеозавещанието на седмицата. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Константин Проданов се превърна в автор на доста "метафори" покрай приемането на бюджета.

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