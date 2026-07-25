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Украйна е на път да пречупи гръбнака на престъпния режим, който я заля с кръв

Огнян Минчев, политолог

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Европа подкрепя Украйна. Снимка: pixabay

Трябваше да започнем този разговор доста по-рано от днес... Но по-добре късно, отколкото никога. Украйна е на път да пречупи гръбнака на престъпния режим, който я заля с кръв, а всички нас в Европа - и особено в България - ни заля с пропагандна мръсотия и воня в продължение на десетилетия. Но не бива да си правим илюзии, че ще се освободим за втори път през последните четири десетилетия благодарение на щастливо стечение на обстоятелствата.

Свободата си ще трябва да изработим сами. И тази работа започва с ясното съзнание къде се намираме - и в какъв свят живеем. Отново сме на ръба - тези, които осакатиха втората половина на 20 век и началото на 21 век за България, отново са на власт. Изборът е наш - дали да ги търпим, или да си вземем поука от наивността си, от страха си и от гордостта си, които ни попречиха да се справим досега. И да спасим останалото от страната си, от нейната независимост и потенциал за бъдещето.

(От Фейсбук)

Европа подкрепя Украйна. Снимка: pixabay

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