Коментар на седмицата №2: Без да искат, обрани хора помогнаха за ареста на Асен със сигнали на 112

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с над 77 хиляди прочитания.

Стотина сигнала на тел. 112 за Асен Симеонов и 11-годишната Наталия, само един-два достоверни, но много закъснели. Това е равносметката от участието на гражданското общество в издирването на мъжа, който отвлече детето на бившата си приятелка и скита с него близо месец по ниви между селата в две области.

Иначе са много повече сигналите за разбити магазини и къщи, от които Асен е крал, за да се храни. Това означава, че хората у нас повече се грижат за собственото си имущество и сигурност, отколкото за общото благо. Полицаите отнесоха много критики, че се бавят, но те отдавна са свързали сигналите за тези посегателства с издирвания криминален тип, начертали са маршрута му и търпеливо са чакали момента, в който ще го заловят. Не е тайна, че много хора злоупотребяват със сигналите на тел. 112, но в този случай помогнаха, макар и без да искат. Звънили са да се оплачат, че са обрани, а не да открият детето.

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