Само в "24 часа" на 27 юли: Дизелът нагоре, зехтинът надолу, а луксът по-близо - преоценяват маркови дрехи и обувки

В днешния брой на "24 часа" може да прочете:

Ще забрани ли властта на политици и избиратели постове за политика във фейсбук по време на предизборна кампания?

Дизелът стигна пак 1,72 евро, но вече не се дават помощи. А зехтинът след няколко години рекордни цени се връща на нивата от 4 евро.

По нов еврорегламент модната индустрия вече няма да унищожава непродаденото, ще отива повторно по магазини преоценено или ще се дарява. Само в България годишно се изхвърлят 100 хил. тона текстил - колкото пет НДК.

И още в специалните страници "Парите": как да пътуваме нашироко в самолета, къде българите за първи път ще гласуваме за вида на новите евробанкноти и защо ресторантите за бързо хранене махат местата за клиенти в салоните си

Делян Добрев няма да прави партия, нито ще се кандидатира за президент. Почва проекти с големи американски компании в информационните технологии и системи за съхранение на енергия. Могат да променят икономическото развитие на страната, така ще докажа, че съм полезен и извън политиката, казва той в интервю след 20 години в ГЕРБ.

Илияна Йотова се довери на хората и обяви кандидатурата си точно 6 месеца, след като стана първата жена държавен глава на България. Мъжете срещу нея обаче - още не. Кой къде се позиционира от партиите?

Невиждана активност от ДАНС - хванала много руски шпиони, описва контраразузнаването в годишния си доклад. Всички служби предупреждават за хибридни атаки от Москва. Зам.-председателят на парламента от "Прогресивна България" Иван Ангелов обаче вярва, че Путин не води война в Украйна, а "специализирана операция"

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.