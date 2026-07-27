Управлявана нестабилност: трудният път към сдържан мир с Русия след Украйна

Америка и Европа могат да изберат дали да се конфронтират чрез хаос, или чрез структура

*Иван Кръстев е сред авторите на сериозен стратегически анализ на Европейския съвет за външна политика, който задълбочено описва план за действие след потенциално примирие между Русия и Украйна. Другите автори са Джереми Шапиро, Самюъл Чарап, Боб Дийн, Хиски Хаукала, Хана Ноте и Джим О'Брайън. Публикуваме го със съкращения.

Основните изводи са: войната в Украйна в крайна сметка ще приключи, но най-вероятно с примирие, което ще остави Русия, Европа и Америка в продължителна, нискоинтензивна и хаотична конфронтация.

Европа има най-голям интерес от стабилността, защото е най-близо до конфликта и би понесла основната цена при ескалация.

Америка също ще има интерес да поддържа стабилност, но други, по-належащи приоритети вероятно ще минат напред. Американските и европейските политици трябва да държат тази конфронтация достатъчно стабилна, за да не се превърне в нова война. Целта им трябва да бъде състояние на “управлявана нестабилност”, в което съперничеството продължава, но е по-малко вероятно да ескалира.

Това може да се постигне чрез поетапна рамка, която съчетава надеждно възпиране, фрагментирано сътрудничество и условни, обратими стимули. За да успее, рамката трябва да отчита разделенията между Америка и Европа, както и вътре в самата Европа. Тя трябва да даде на Украйна, Русия, Китай и другите играчи в региона ясни стимули да спазват правилата и ясна цена, ако ги нарушат.

След примирието

Представете си 2028 г. Войната в Украйна е приключила с несигурно примирие преди година и половина. Руските сили остават в окупираните територии, а украинските войски държат отбранителни позиции, въоръжени с американско оръжие и финансирани с европейски пари.

Преговорите за примирие не успяха да създадат нито буферна зона, нито мисия от наблюдатели, защото страните не се споразумяха за условията. Европейците са дали неясни “гаранции за сигурност” с неопределена американска подкрепа, но НАТО няма ясно присъствие близо до линията на съприкосновение.

Една сутрин украинското разузнаване засича руски бронирани движения към линията на примирието. Правителството в Киев твърди, че Русия се готви за нахлуване, а в Москва настояват, че това е рутинно прегрупиране.

В рамките на 48 часа започват престрелки и всяка страна обвинява другата. Руските сили пресичат линията на три места. Обажданията към европейските столици и Вашингтон започват, но никой не е съгласен какво точно показва разузнаването. Гарантите по примирието търсят документите и откриват, че те казват различни неща в зависимост от това кой ги чете.

Никой не знае какво да прави - дали НАТО военно трябва да отговори, дали европейските държави да действат сами, или дали Америка, която от 2027 г. е заета с поредица от интервенции в Латинска Америка, въобще трябва да се намесва.

Никой не е договорил какви са правилата, какво задейства намеса, какво е пропорционален отговор и кой решава. Резултатът от такъв сценарий е хаос и ескалация, които са задвижвани от несигурност и вътрешнополитически натиск. Това са условията, които

предшестват катастрофални войни

Целта на този текст е да помогне да се предотврати подобен сценарий.

Следвоенната среда в Европа ще бъде нестабилна, защото войната почти сигурно ще приключи без истинско мирно споразумение. Раните са твърде дълбоки, а страните - твърде равно изтощени, за да се споразумеят за всеобхватен мир.Това не е необичайна ситуация след нерешени войни.

Ако адаптираме прозрението на историка Майкъл Хауърд, самият край на бойните действия не създава мир. Между войната и мира лежи голямо и опасно пространство от примирия, замразени конфликти и нестабилни политически уредби. Задачата на американските и европейските политици е да изградят достатъчно структура около това опасно пространство, за да не доведе то до следващата война.

Америка и Европа могат да направят това, като преминат от хаотична конфронтация с Русия към “управлявана нестабилност” - състояние, в което съперничеството остава, но става

по-малко уязвимо на случайности, паника и вътрешнополитически натиск.

За да се постигне това състояние, текстът предлага поетапна рамка, основана на проверка, сертифициране и условни стимули. Рамката временно замразява фактите на терена, без да ги легитимира, и дава на основните участници причини да спазват споразуменията.

Това би помогнало да се поддържа стабилност в Европа, да се защитава Украйна и да се възпира ревизионизмът, като се намалява рискът от ескалация. Враждебността би продължила, но би била насочена в правила, ограничения и предвидимо поведение.

Управляваният хаос не означава легитимиране на териториални завоевания или награждаване на агресията. Той е далеч от трайно споразумение. Важното е, че не изисква “доверие”.

Изграждането на такава система обаче ще бъде политически трудно. Русия може да предпочете хаоса. Украйна може да отхвърли всяко споразумение, което изглежда като замразяване на разделението. Европейските държави ще се разминават, а САЩ може да останат незаменими, но ненадеждни. Това обаче не са възражения срещу управлявания хаос - те са причините, поради които той е необходим.

Източниците на следвоенния хаос

Войната в Украйна вероятно ще остави отношенията между Русия, Европа и САЩ в значителен хаос. Примирие би спряло мащабното насилие, но не би решило въпроса за суверенитета върху спорните територии.

Руските сили вероятно ще останат на украинска територия, докато Украйна продължава да твърди своята териториална цялост.Това състояние на нещата ще бъде първият източник на хаос. Примирието вероятно няма да разреши никоя от геополитическите неясноти и няма да изясни какво се смята за нарушение, кой наблюдава и кой налага примирието. Това е централната опасност. Всяко движение на сили, дрон-инцидент или политическа криза може да доведе до подновена ескалация.

Вторият източник на хаос лежи в самия Запад. Америка и Европа няма да влязат в този период като единен стратегически актьор. За САЩ Русия ще остане ядрена сила, но вече няма да бъде организиращата заплаха. Вашингтон все повече ще се фокусира върху Китай. Европа няма да има такъв лукс. Русия ще остане близка военна заплаха. Атлантическият съюз ще стане по-малко автоматичен. Европа ще се страхува както от американско изоставяне, така и от американско своеволие.

Европа също ще генерира собствен хаос

Войната е създала реторичен консенсус, който скрива дълбоки разногласия между източните и западните държави. Самата Украйна ще бъде допълнителен източник на хаос. Тя ще зависи от американски и европейски оръжия и пари години след края на бойните действия. Споразумението трябва да й даде видимо бъдеще: защитима държава, европейска интеграция, реконструкция и невоенен път към териториално възстановяване.

Русия ще създаде най-очевидния източник на хаос. Москва може да приеме примирие, защото вярва, че времето работи в нейна полза. Тя може да използва паузата, за да възстанови силите си и да нормализира придобивките си.

Хаосът може да служи на руските цели. Хибридните операции налагат разходи на Запада, като запазват отричане.

Тези източници на хаос ще продължат да създават горещи точки, които рискуват връщане към война. Поддържането на стабилност ще изисква съзнателно и активно управление.

Стимулите, които ще оформят споразумението

Управляваният хаос ще се държи заедно само докато стимулите му работят. Системата трябва да подреди несъвместимите мотиви около ограничен общ интерес: избягване на връщане към неконтролирана война.

Украйна е шарнирът

Стабилизирането и укрепването на Украйна е основата на цялата система. Украйна трябва да иска да я спазва. Ползите трябва да бъдат осезаеми. Освен военна помощ и финансиране за реконструкция системата трябва да предложи път към ЕС и маршрут за възстановяване на териториите без подновени бойни действия.

Основната част от този път минава през членството в ЕС. Европа трябва да обвърже темпото на присъединяването с поведението на Украйна. Сътрудничеството отваря вратата; препятстването я затваря.

Украйна ще спечели повече от устойчива военна помощ и собствена оръжейна индустрия. Офанзивни системи трябва да идват само ако Русия отново атакува.

Териториалният въпрос изисква внимателно отношение. Отказът да се признаят руските завоевания трябва да остане основен принцип.

Но Украйна не може да си върне територията със сила

Възстановяването ще дойде чрез устойчивост, интеграция и дългосрочни промени в баланса на силите. В крайна сметка западните политици трябва да оформят пространството за решения на Украйна.

Сътрудничеството трябва да носи интеграция, реконструкция и път към възстановяване чрез отслабване на Русия с времето. Препятстването носи стагнация и изолация. Целта е сътрудничеството да стане рационалният избор за всяко правителство в Киев.

Изчисленията на Русия

Този текст не приема, че Москва иска мир или дори управлявана нестабилност. Единственото предположение е, че примирието би разкрило някакъв руски интерес да спре мащабната война. Задачата е да се използва тази пауза, за да се направи сдържаността по-привлекателна.

Логиката е структуриран избор. Русия трябва да знае точно какво получава, ако играе по правилата, и какво губи, ако ги наруши. Ако спазва, наградите трябва да бъдат осезаеми – облекчаването на санкциите е незабавно, но обратимо. Ако наруши, разходите трябва да бъдат незабавни.

Военните реалности могат да подкрепят тази логика. Второ пълномащабно нахлуване няма да предложи лесна победа. Русия ще се изправи срещу по-добре подготвена Украйна. Икономическите стимули също могат да имат значение. Санкциите могат да създадат групи в полза на сдържаността. Облекчението трябва да остане селективно, поетапно и обратимо.

Нищо от това не гарантира руско сътрудничество. Москва може да реши, че експлоатацията на хаоса служи по-добре. Западните политици трябва да очакват нарушения и да стеснят пространството за експлоатация.

Москва не трябва да харесва управлявания хаос, за да живее с него. Тя трябва само да се изправи пред свят, в който сдържаността носи печалби, а измамата – по-високи разходи. Всичко, което едно споразумение може да направи, е да направи всяка алтернатива по-лоша.

Защо алтернативите са по-лоши

Управляваният хаос няма да направи никого щастлив. Но релевантното сравнение е с възможните алтернативи. Всички те са по-лоши. Първата алтернатива е смяна на режима в Москва. Като стратегия тя не предлага надежден път.

Втората алтернатива е постоянна изолация. Тя може да накаже Русия, но няма да създаде правила за сигурност.

Третата алтернатива е нормализация. Някои ще искат бързо възстановяване на каналите.

Четвъртата алтернатива е неуправлявана конфронтация. Това е най-вероятният резултат по подразбиране.

Съперничеството продължава, а никой не определя правилата. Всяка криза става тест на воля. Резултатът е повтаряща се импровизация под натиск.

Тези алтернативи споделят по-дълбок недостатък. Всяка приема, че един елемент може да реши цялото. Никоя не може. Следвоенната конфронтация ще изисква възпиране и диалог, наказание и стимули.

Операционна система за лош мир

Ако тази траектория не се утвърди, алтернативата прилича на последното десетилетие: примирие, което замразява конфликта, Русия, която се прегрупира, Европа, която се уморява, САЩ, които са разсеяни, и Украйна, хваната в повтарящи се войни.

Америка и Европа могат да изберат дали да се конфронтират чрез хаос, или чрез структура. Управляваният хаос е стратегия за ограничаване на ескалацията, запазване на украинския суверенитет и осигуряване, че съперничеството остава предвидимо.

Структурирана състезателна рамка, вкоренена в надеждно възпиране и ограничена от условно сътрудничество, е най-добрата налична основа. Управляваната нестабилност не е постоянен мир или справедливо споразумение. Той е операционна система за лош мир.