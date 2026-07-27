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На избори - без политика в мрежата? Идеята е демоде, а контролът - невъзможен

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Депутатите ще разглеждат промени в Изборния кодекс

Идеята да се спре политическата агитация от социалните мрежи звучи доста демоде. Достатъчно е да напомним на нейните автори, че избирателите до 24-годишна възраст се информират за случващото в областта на политиката единствено и само от мрежата. Което тутакси изключва тази възрастова група от обществените процеси в страната и те няма да знаят за кого и за какво точно гласуват на изборите.

Втори важен пункт е кой ще контролира нарушенията, ако забраната влезе в Изборния кодекс. Да се следят всички социални мрежи, подкасти, да се води титанична битка с троловете - това в момента е непосилна задача и за изкуствения интелект, камо ли за състава на който и да било контролен орган в България. Цялата работа прилича на опити да се спрат листата в гората да се разлистват. Добре е да има някакви правила за политиците и в мрежата, но още по-добре е пак да се премислят подобни идеи, преди да се гласуват в парламента.

Материал по темата прочетете тук.

Депутатите ще разглеждат промени в Изборния кодекс

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