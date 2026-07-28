Доц. Лъчезар Милушев: 15 заведения вече са глобени за шум. Общините сами да мерят децибелите, така ще се спират и нощните гонки

София е много по-сигурен град от други столици по данни на европейски аналитични центрове, казва зам.-кметът на София по сигурността

Още акценти от интервюто:

По 1000 евро за 3-ма, драскали графити, които бяха хванати по камери, единият е чужденец

Градовете, забранили е-тротинетки, установиха, че са сбъркали - екотранспорт е като велосипеда. Не разбирам обаче как може да купиш на дете под 16 г.

Опитваме да помогнем на бездомните, но често има отказ от болници да ги настанят. Проблемите са част от отношението у нас към психичното здраве

- Доц. Милушев, столицата се напълни с бездомни - в техни сборища са се превърнали пл. “Гарибалди”, градинката около “Св. Седмочисленици”, Нотариатът. Какви мерки може да предприеме общината?

- Общината в лицето на Общинската полиция, Столичния инспекторат, съвместно със СДВР работи постоянно по тази тема. Преди дни имахме операция по установяване на такава група от хора, които водят скитнически начин на живот до Централна жп гара. Седем души бяха настанени в общински центрове. Един от тях, за съжаление, беше в много тежко здравословно състояние, настанихме го в болница.

Това са хора, към които трябва да имаме хуманно отношение. Настаняваме ги в нашите социални домове само ако са съгласни - такива са законовите изисквания. Тези, които не желаят, получават от нас медицинска помощ и пак излизат навън. На пл. “Гарибалди” установихме жена с тежки психични отклонения, която също беше настанена в специализирана клиника. Правим каквото можем чисто човешки и социално.

- Пред хотел “Плиска” пък са установени 19 лица с криминални прояви, след като живеещите там се оплакаха от струпване на клошари.

- Около “Плиска” има и криминално проявени лица - не е само там, но те не са много. Искам да подчертая, че София е сигурен град. И това са данни на европейски аналитични центрове. Престъпността е доста по-малко от много други европейски столици. Така че ние постоянно се борим с тези проблеми в много добро взаимодействие със СДВР. Този месец имахме няколко операции по извеждане на самонастанили се в зелени площи. Те нямат адресна регистрация тук, но София е най-развитият град и в икономическо отношение, и в социално-културно, което го прави привлекателен за такива хора.

- Има ли нужда от законодателна промяна, защото повечето бездомни страдат от психични заболявания, нямат адекватна преценка, за да пожелаят закрила?

- Наясно сме с дългогодишния проблем с отношението към психичното здраве у нас, центрове за настаняване на такива хора, липсата на адекватна грижа и помощ. Чести са примерите, когато хора се настаняват, овладява се за известно време ситуацията, после излизат навън и се връщат пак в същото състояние. И това е един постоянен цикъл. Но се опитваме, колкото можем с нашите социални служби и здравните ни заведения да помагаме. Знаете, че това са здравно неосигурени хора и е много сериозен проблем такъв човек да бъде настанен в болница. Използваме общинските болници, иначе често получаваме отказ за прием.

- Достатъчен ли е щатът на Общинска полиция за голям град като столицата? Има ли недостиг на кадри?

- Бих искал Общинска полиция да има много голям щат, но това е скъпа структура като издръжка и трябва да се търси баланс в бюджета на София. Има недостиг на кадри, защото те са натоварени изключително много с редица задачи, които идват от ръководството на СДВР и от общината, но засега се справяме.

Би следвало да се мисли за разширяване на възможностите на общините да управляват такива структури, но това е свързано със законодателни промени. Отдавна защитавам тезата за преразпределение на ресурсите от централната към местната власт. Много отговорности се дават на местната власт, а ресурсите са ограничени. Общините са най-близо до гражданите, ние сме първите, към които те се обръщат. И все пак Столичната община има много сериозно звено за аварийна помощ и превенция, което ежедневно доказва ефективността си за опазване живота и здравето на гражданите.

- Започнахте проверки и по закона за шума, какви са резултатите? Има ли глобени или затворени заведения?

- Въведохме нова организация в контрола за спазването на нощната тишина.

Направихме съвместни екипи с РЗИ, Столичен инспекторат, Общинска полиция, дирекция “Сигурност”, НАП и Икономическа полиция. Идеята е, когато отидем на такива проверки след 23 ч, да бъдем максимално ефективни по наложените мерки. За първото шестмесечие на годината имаме установени нарушения в 15 заведения - в центъра, “Студентски град”, “Надежда” и др. Наложени са доста актове както по линия на търговската дейност, така и от инспектората и Общинска полиция. Подехме и инициатива за промени в Закона за шума в околната среда, защото е доста либерален към нарушителите.

- Сформирахте работна група с МВР - ще искате общините също да имат право да мерят шум и повишаване на санкциите. Така ли?

- Да, това е идеята. Искам с експерти, които са правили такива проверки, да предложим промени, които да ни направят по-оперативни и гъвкави. Да не е нужно с нас да идват от РЗИ, за да установяват нивата на шум.

Друга идея е да има технически средства за измерване нивата на шум по улиците, говоря за гонките и моторите без заглушители.

Привърженик съм първоначално мерките за нарушителите да бъдат по-меки, но при рецидив вече наистина нещата трябва да стават доста по-сериозни, за да могат хората да разберат, че нарушаване на правилата не се допуска.

- И сега законът предвижда заведение да може да бъде затваряно заради шум, но не знам за такъв случай.

- Предвижда, но са много тежки условията, при които това може да се направи, и най-често тези актове падат в съда.

- “Говорят” ли си вече системите на полицията и общинското видеонаблюдение? Това бе една от заявките за мерки за борба с пътните инциденти след срещата с премиера Румен Радев.

- Системите ни за видеонаблюдение със СДВР винаги са били интегрирани. Ставаше дума за това общините да експлоатират камерите за скорост - възможност, която има по Закона за движението по пътищата. Подготвя се наредба, която да уреди как ще се подават сигналите, къде ще отиват парите от наложените санкции от тези технически средства. Нашето настояване е средствата от наложените санкции вследствие на технически средства, собственост на общината, да отиват в общинския бюджет. Говоря за интегриране на системите за установяване на пътни нарушения.

- Предстои обсъждането на бюджет 2026 на София - колко средства за видеонаблюдение планирате и какви са другите приоритети в сектор “Сигурност”?

- Приоритетите не са само видеонаблюдение, а и такива, свързани с безопасността на гражданите, реакция и ранно оповестяване при бедствия, изграждане на противопожарни кули, надграждане на системата за мониторинг на нивата на реките. Вече реализираме проекти по дооборудване на дирекция “Аварийна помощ и превенция” с техника за гасене на горски пожари, мобилни резервоари за вода и други технически средства. Оборудваме и доброволното формирование, защото са изключително полезни в извънредни ситуации.

Надграждаме видеонаблюдението на базата на анализ на рисковите зони във всички райони. Миналата година приложихме нов подход и разширихме системата, като тя вече обхваща “Нови Искър” и “Кремиковци”, в които има локални центрове за наблюдение. Сигналът се репликира и във видеоцентъра на Столичната община, така че по-гъвкаво и по-ефективно се следят камерите.

- Графитите също са проблем. Глоби има, но се налагат рядко заради изискването да бъде хванат на място извършителят. Какъв тогава е начинът да намалят драсканиците, които съсипват вида на софийските сгради?

- Битката с графитите я водим целенасочено и в няколко посоки. Още през 2025 г. започнахме с почистване на определени места. Вече в центъра има чисти пространства, както им казваме с кмета Васил Терзиев, и ги поддържаме. Да, бавно се случва, но се опитваме да е устойчиво.

Паралелно с това работим и за установяване и санкциониране на извършителите. Вече имаме трима установени, разбира се, с помощта на СДВР. Не става дума само за това да бъдат хванати на място - имаме и такива случаи, но има и извършители, установени впоследствие чрез видеонаблюдението. И тримата са глобени с по 1000 евро, като единият е чужденец.

Част от тези целенасочени действия е и предложението ни за промени в законодателството - Указа за борба с дребното хулиганство, който е от 1963 г. В него тази противообществена проява липсва и на практика възможностите за санкциониране са ограничени. Затова смятаме, че законодателството трябва да бъде осъвременено и да даде по-работещи инструменти за справяне с проблема.

Използвам случая да призова и хората, които се занимават с художествени графити, да не използват за това обществени пространства. Имаме установен такъв човек. Той съжалява, но вече има наложена глоба от 1000 евро. Ще бъдем безкомпромисни с тях и тези, които драскат по обекти и фасади.

- Едно кръщене и около 30 автомобила преди месец поставиха отново на дневен ред темата за достъпа на коли в Борисовата градина. При обсъждането на проекта за нов план на парка хората се бунтуваха срещу още подземни паркинги, но в същото време едно общинско дружество разчерта 120 паркоместа около Националния стадион...

- Изключвайки този неприятен инцидент с тържеството преди месец, от 2025 г. сме предприели много сериозни мерки. Хората забравят, че миналата година в парка нямаше бариери - всеки си влизаше спокойно и паркираше. Променихме това и създадохме нова система за достъп - бариери с разпознаване на номера на автомобила, засилена е и охраната. Няма как да затворим тотално парка, защото вътре има обекти и спортни зали, но е постигнат един оптимум. Няма паркирани коли, не се движат по алеите. Тази година са съставени 470 фиша от Общинска полиция за нарушения на режима в парка и пространствата около него.

- Имат ли място електрическите тротинетки в парка, както и изобщо в пешеходни пространства? Полицията засили проверките над тях, но не е ли нужна изрична забрана за някои места?

- Забраната на електрическите тротинетки не е най-важното нещо. Виждането на кмета Терзиев, което и аз споделям, е, че градовете, наложили такава забрана, впоследствие установиха, че това не е добър подход, защото все пак говорим за екологични превозни средства. Аз съм велосипедист, движа се постоянно с колело. Това са превозни средства, които пазят въздуха, природата и инфраструктурата. Би следвало да поощряваме ползването им. Но отново опираме до спазването на правилата. След приемането на закона през 2025 г. имаше буферен период, в който Общинска полиция спираше каращите електрически тротинетки, даваха им листовки, предупреждаваха ги. Призовавахме хората да бъдат отговорни както към себе си, така и към околните.

За съжаление, продължавам да не разбирам защо има родители, които купуват такива електрически превозни средства и ги дават на деца под 16 г. Имаме 4 инцидента с деца. За съжаление, две от тях са с тежки наранявания. Возят се по 2 деца на такова превозно средство, което е изключително опасно, не се ползват каски.

Планираме и с компанията, която дава под наем електрически тротинетки, да направим информационна кампания. Голяма част от тези около 1600 наложени глоби от април до средата на юли са за неправилно движение, липса на каска, возене по двама, говорене по телефона.

Имаме планове да разчертаем велоалеи в парковете, защото тоталната забрана там при липса на достатъчно инфраструктура ми се струва малко пресилена. Трябва просто да се уважаваме и пазим един друг, да спазваме правилата.

- А защо хора, които карат велосипеди в парка, са глобявани?

- Имаме акции в Северния и Южния парк, но Общинска полиция не е глобявала никого. Там обаче се карат и т.нар. ендуро велосипеди, които са опасни, развиват до 100-120 км/ч. Ако има глоби, вероятно са за такива.

- Отговаряхте за сигурността в НДК при Европредседателството и това е една от точките, които вероятно ще дадат предимство пред Бургас за домакинството на “Евровизия”. Започна ли предварителна подготовка и как ще се осигури безопасното провеждане на толкова мащабно събитие, ако столицата го спечели?

- София има достатъчно опит и експерти, които работят добре, и то ежедневно. Европредседателството наистина беше сериозно предизвикателство и такова нещо не е правено и в Европа - в сложен обект като НДК да се създадат и прилагат такива високи нива на сигурност. София беше домакин на етап от “Джиро д'Италия”, тук се случват големи концерти, ако щете и протестите - всичко това е трупане на опит. Нямам съмнение, че ще се справи с домакинството на “Евровизия”. Разчетите вече са направени, така че всичко ще бъде наред, стига столицата да бъде определена за домакин.

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