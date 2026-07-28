Лампата трябва да свети в червено и за частния дълг

При парламентарните дебати за редовния бюджет за 2026 г. десетки часове бяха посветени на споровете за застрашителното нарастване на държавния дълг. В края на годината той ще достигне 37,7 млрд. евро, или малко над 30% от БВП, за да покрие рекордния дефицит.

Но лампата вече трябва да свети в червено и за частния дълг, който трупат домакинствата. Към момента той е приблизително 30 млрд. евро, формиран главно от ипотечни и потребителски кредити. А ако тегленето на заеми продължи да нараства със сегашните темпове, към края на годината ще отиде към 34 млрд. евро.

Това също прави около една трета от брутния вътрешен продукт. Някой би успокоил, че това е нищо - в Евросъюза има държави, в които кредитите за домакинствата представляват и 100% от БВП. Но в тези държави обикновено има по-висока производителност и икономиката им прави много по-висока добавена стойност от нашата.

Ние не можем да си позволим кредитирането да расте повече от самата икономика, защото, ако се увлечем, сгромолясването ще е много болезнено.

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