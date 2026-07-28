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Само в "24 часа" на 28 юли: Последен шанс за евтин стаж за пенсия – от август скача с 13,77 евро

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Четете в днешния брой на "24 часа":

Последен шанс за евтин стаж за пенсия – от август скача с 13,77 евро

На прага на август свободните зони на плажа отесняват, цените на сянката като преди, но в евро

Ипотеките поевтиняха още и всяка четвърта се предоговаря

Бюджетната бомба не е обезвредена - анализ на Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество"

15 заведения вече са глобени за шум. Общините сами да мерят децибелите, така ще се спират и нощните гонки, казва в интервю зам.-кметът по сигурност на столицата доц. Лъчезар Милушев

Вдигнаха паметник на отец Йордан, който страдаше и за убитите комунисти, но загина в лагера в Белене

А в специалните страници Смарт четете:

Рискът от сериозни травми при катастрофи е по-голям при жените

Качеството на новите коли се подобрява, но не заради технологиите

От камикадзета до черни лебеди - какви дронове произвежда България

Синтетични молекули се превръщат в центрове за данни?

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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