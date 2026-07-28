Катарците не се оттеглиха защото София е лош пазар

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Неспирно е злорадството как катарските авиолинии са се оттеглили от България, а също и германската Бош. Знак било за управлението сега.

Комбинацията от ненавист, злорадство и открита омраза напълно обезсмисля всеки разумен довод и отхвърля фактите като несъществени. Не знам дали това е окончателна диагноза за истинското лице на благите и дружелюбни българи.

Все по-отчетливо се създават две Българии: едната е на онлайн бесни критикари, които могат да удавят в давеща се омраза абсолютно всяко начинание и другата: на хората, които работят всеки ден и дори не им остава време да проследят истериите, които се леят през телефонни екранчета.

Какво се случи с Qatar Airways?

По същество Доха е трансферно летище. С най-добрата авиокомпания в света постоянно летяха българи, които отиваха предимно към Азия. Летището в Доха е незабравимо изживяване, неговата бизнес зона е най-добрата в света и само там човек няма да усети и десет часа престой.

София беше успешна линия, а не провал!

Преди ескалацията на войната, Qatar Airways оперираше до София с ежедневни полети. Линията беше печеливша, защото българите (и чужденците) масово използваха Доха като транзитна точка за Азия, Малдивите, Бали, Австралия и Африка.

Проблемът не е в липсата на пътници от София, а в промяната на разходите за тяхното извозване.

Геополитическата капан на „заобикалянето" доведе до увеличение на продължителността на полетите, рязък скок в цените за гориво, извънредни такси зад прелитане над държави, които никога не са били в трасето на превозвача и в същото време намаляване на пътникопотока поради най-елементарната причина на света: страх и несигурност.

Съвсем не са единични случаите на погрешно взривени самолети!

С излизането си от България бизнесът оптимизира капацитет, а не пренарежда избора си на дестинации. Когато една авиокомпания губи милиарди заради война, както Qatar Airways в момента, тя минава в режим на оцеляване и изпраща самолетите си там, където цените на билетите са в пъти по-високи и могат да компенсират скъпото гориво.

Един самолет по дестинация Доха – Ню Йорк или Доха – Сидни, носи много по-висока печалба на пътник, отколкото полет до Източна Европа. София просто стана жертва на пренасочването на самолети към пазари с огромно платежоспособно търсене в САЩ и Азия, за да се спаси компанията от фалит.

Катарците не се оттеглиха защото София е лош пазар, а защото в момента войната прави летенето до Европа икономически абсурдно за тях.

Хайде сега да видим защо Bosch си тръгна от България.

ЯДЕЦ. Търговското дружество на Bosch остава в България и не си тръгва. Bosch обаче преминава през най-голямата си глобална криза, която буквално разтърсва централата им в Германия. Индустриалният гигант обяви планове да съкрати общо над 22 000 работни места до 2030 г., като огромната част от тях са в германските им заводи в градове като Щутгарт-Фелбах, Швибердинген и Бюл.

У нас компанията обяви, че съкращава 670 инженерни позиции в „Бош инженеринг център София". Причината е проста: нашите инженери разработваха софтуер и технологии за германските автомобилни гиганти като Volkswagen, Mercedes и BMW.

Тъй като германското автомобилостроене влезе в брутална рецесия, поръчките спряха и Bosch беше принуден да свие разходите си навсякъде, включително у нас.

Важно уточнение: Какво се случва с Bosch в Германия?

В Германия ситуацията е много по-плашеща, отколкото у нас. Затварят се цели фабрики за авточасти и компоненти за дизелови и бензинови двигатели.

Причина за кризата на Bosch в Германия е в капана на електромобилите за които са нужни а много по-малко компоненти. За производството на един двигател с вътрешно горене трябват стотици детайли от Bosch, докато за електромотора са нужни в пъти по-малко. Това създаде огромен свръхкапацитет.

В същото време китайски производители на електромобили (като BYD) и Tesla умишлено избягват традиционните германски доставчици на части, като си правят софтуера и електрониката сами.

Енергийният шок: Цената на електроенергията и производството в Германия скочи драстично, което направи немските заводи неконкурентоспособни спрямо азиатските и американските.

Само в автомобилното си подразделение (Bosch Mobility) компанията отчете годишен разходен дефицит от 2,5 милиарда евро, който спешно трябва да бъде затворен чрез масови уволнения и внедряване на изкуствен интелект (AI).

Накратко: Когато германската автомобилна индустрия „кихне", България „се разболява". Bosch оптимизира софтуерните си центрове по целия свят, за да не фалира в Германия.

Volkswagen също преминава през болезнено преструктуриране в Германия и ще съкрати 35 хил. работни места в страната.

Всичко това е икономическа и геополитическа реалност. В някаква степен винаги ще бъдем засегнати. Въпрос на елементарно любопитство е човек да разбира какъв е генезисът на всеки от проблемите - не става дума за тайна.

На снимката е част от изумителното летище на Доха, което снимах при последното си пътуване. И дано скоро се радваме на мир, щото иначе...

(От фейсбук)

* Лияна Панделиева е съветник на министъра на туризма Илин Димитров