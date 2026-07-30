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Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)

Специален проект

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Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)
София Димитрова, Калин Христов и Андрея Захариев

Какво кара един човек да търси адреналина, да излиза от зоната си на комфорт и да поставя сам себе си на предизвикателства? На тези въпроси отговаря Калин Христов, един от най-запомнящите се участници в сезон 7 на „Игри на волята“, който е първият гост в подкаста „Заложи на мен“. За него участието в екстремното риалити не е било стремеж към популярност, а възможност да провери собствените си способности. „Отидох за предизвикателството, не за славата“, споделя Калин в разговора.

Новият подкаст „Заложи на мен“ поставя във фокус темата за хазартната зависимост сред младите хора и търси различни гледни точки за избора, риска и начина, по който човек може да насочи енергията си към реални цели. В първия епизод Калин разказва за страстта си към приключенията, за моментите, в които е трябвало да разчита единствено на себе си, и защо вярва, че всеки човек – независимо от възрастта си - трябва понякога да излиза от зоната си на комфорт.

Според него днес много хора усещат нужда да се откъснат от виртуалния свят и да преживяват повече истински моменти. „Хората са изморени от всички тези технологии“, казва Калин, който вярва, че именно реалните преживявания и предизвикателствата ни помагат да се свържем по-добре със себе си и света около нас. Калин говори още за дисциплината, постоянството и силата да не се отказваш, когато срещнеш препятствия. Според него именно малките ежедневни избори изграждат характера и помагат на човек да постигне целите си.

Гледайте първия епизод на „Заложи на мен“ с Калин Христов:

Последвайте „Заложи на мен" в(ъв):

Проектът „Заложи на мен" 2026 се изпълнява от Фондация „Евроскок" с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030) към Министерство на младежта и спорта. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.

Автор на статията

24 часа

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