Последно лято с кола?

Без да иска, Тръмп задмина Грета Тунберг

Крайно време е Грета Тунберг да запее химни във възхвала на Доналд Тръмп – неволния спасител на арктическите ледове и белите мечки. Да, той отрече глобалното затопляне и погреба Зелената сделка, но после удари Иран, затегна за дълго кранчето на петрола и скоро съвсем ще ни отърве от проклятието на карбохидратите. Както е притиснал Европа, до година-две ще я принуди да мине изцяло на велосипеди.

Гответе се – големият удар ще е в късната есен. Както е тръгнало, ще си спомняме лятото на 2026 г. като “последното лято с кола”. Вярно, в момента цените на бензиностанциите все още са подвеждащо поносими, но

това е само затишие пред буря

Цяло чудо е, че на петия месец след затварянето на Ормузкия пролив суровият петрол (сорт “Брент”) се търгува около 87-88 долара за барел, някакви си десетина процента по-скъпо, отколкото преди войната.

В първите дни той напълно естествено скочи до 120 долара за барел, но вместо да продължи да поскъпва, както си му е редът, в един момент чудодейно се срина обратно и сега дебне за нов скок.

Причината е, че САЩ и още 31 държави - членки на Международната агенция по енергетика, освободиха от стратегическите си резерви общо 400 милиона барела петрол и ги пуснаха на пазара, за да покрият дефицита и най-вече да спасят рейтинга на своите лидери. Те, горките, очакваха, че до една седмица аятоласите ще подадат заявление за влизане в НАТО.

Уви, тази седмица се проточи, резервите от стратегически станаха тактически, а рейтингите и на Тръмп, и на Макрон, и на Мерц, и на току-що тръгналия си Стармър се оказаха толкова нищожни, че ако бяха бански костюми, щеше да им се наложи да си прикриват достойнството с ръце.

Освен това войната в Иран явно ще продължи до второто пришествие, защото там всяко мирно споразумение е предпоследно. Оцелелите аятоласи се оказаха буквалисти, държат на буквата на меморандума, така че преговорите ще идват и ще си отиват, но проливът ще е все така затворен и

рано или късно черното злато ще подгони жълтото

Нищо не пречи още тази зима да стигне 200-300 долара за барел и нагоре. Ще карате ли автомобила си при 5 евро за литър например? А при 10 евро?

Едно е ясно, че колкото струва литър бензин на колонката в САЩ, два пъти повече ще е в Европа, тъй като Тръмп няма да даде на европейците да се кефят на гърба на американския данъкоплатец.

Не казвам, че ще бомбардира Европа, но нищо не пречи да отвлече Фон дер Лайен, както отвлече Мадуро.

Шегувам се, разбира се. Мисълта ми е, че Тръмп ще натиска цените на петрола до междинните избори през ноември, а след това ще ги пусне изведнъж и те ще отскочат като освободена пружина. Дори ако междувременно проливът се отпуши, това няма да помогне много – САЩ и другите държави ще започнат панически да попълват стратегическите си резерви и ще се наддават до тавана.

Както знаем, през Ормузкия пролив минаваше около 20 на сто от световния петрол и втечнения газ. Други 10-12 на сто от петрола и газа се добиват в Русия и само преди 5 години Европа беше главният им клиент.

Сега тя се очисти от тази напаст и вече не може да разчита нито на Близкия изток, нито на Русия, а и трафикът от Казахстан, Азербайджан и Туркменистан е доста затруднен от украинските дронове, които Европа доставя. Напоследък тези дронове подпалиха половината руски рафинерии. Стигна се до парадокса, при който

Русия продава петрол на Индия, а от Индия купува бензин,

който два пъти прекосява света по море до там и обратно.

За да избегне жестоките европейски санкции, Индия твърди, че бензинът не е от руски петрол, а от индонезийски например. Иначе Кая Калас не прощава.

След като наложи 21-ия пакет санкции срещу Русия и всички, които търгуват с нея, Европа заприлича на средновековен флагелант, който налага с камшик изранения си гръб от родното село в Англия до Рим, минавайки последните километри на колене.

Сбогом, промишленост, сбогом, социални осигуровки – на Европа не ѝ трябват глезотии, а танкове със соларни панели.

Без Близкия изток и без Русия, без трафика от Казахстан и от Каспийско море Европа ще се окаже в същото положение, в което е била Германия в разгара на Втората световна война – може да ѝ се наложи да синтезира сурогатен бензин от въглища.

Нищо чудно още наесен или през зимата да се раздават купони за гориво, например по 20 литра на джипка месечно.

И естествено, ще се развихри невиждана контрабанда и корупция, която ще даде повод за нови европейски директиви.

Чак сега разбираме

колко бяха

мъдри

европейските

лидери,

които от десетина години ни мъчат със зелени сделки и емисии. Още тогава те са предвидили, че през лятото на 2026 г. ще попаднем в клещите на 2 войни и ще се самобичуваме чрез санкции! И ето че днес около 30 процента от европейското електричество се прави от слънце, вятър и мъгла. В България малко изоставаме, тук процентът е около 18 на сто, но това пък оставя територия за новата власт и нейния прогресивен кръг от фирми. Не ви ли омръзна само ДПС да дои българското слънце?

Чудя се обаче къде гледа Тръмп – щом не ни дава да внасяме ядрено гориво от Русия, защо ни позволява да купуваме фотоволтаиците от Китай? Защо не ги купуваме от своя съюзник, САЩ? САЩ не ги произвеждат ли? Какъв проблем е това, Кушнер може още утре да ги достави с контейнеровоз от Шанхай.

И накрая един практичен съвет – ако бензинът ви се види скъп, в джипката много добре се мътят пилета. Няма по-щастлива кокошка от отгледаната в чероки.