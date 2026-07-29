Само в "24 часа" на 29 юли: Свалят заплатите в бордовете

Четете в днешния брой на "24 часа":
Сега е моментът българинът да избере жена президент, казва в интервю депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев
Последно лято с кола? - анализ на Валери Найденов
В специалните страници "168 истории" четете:
Бруталните нарушения в НАТФИЗ
Докога зона на здрача пред Централна гара - София?
Как Африка ни изпревари в битката с найлоновите торбички
Най-големите измами с изкуствен интелект
Джуд Белингам намери любовта в ,,Рая" след одобрение от тайна комисия
Вижте първите страници на "24 часа" от 28 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.