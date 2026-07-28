"Политико": Футболен хулиган се устреми към властта в Румъния

В Италия и Франция националистически лидери като Джорджа Мелони и Марин льо Пен смекчиха евроскептичния си тон през последните години в стремежа си към властта.

В Румъния, шестата по население страна в ЕС, националистът Джордже Симион, подкрепящ Тръмп, не проявява подобна сдържаност, пише в свой анализ "Политико".

„Това, което искат да направят в Брюксел, е да унищожат Европа. Всички мерки, предприети през последните 15–20 години, унищожиха икономиката в Европа. Вървим по грешен път", заяви 39-годишният Симион в интервю по време на посещението си в Лондон за конференцията на десните активисти CPAC GB.

Възгледите на Симион, бивш футболен хулиган, който се наслаждава на борбата с установения ред, имат значение - неговата партия „Алианс за съюза на румънците" (AUR), има огромна преднина в социологическите проучвания и може скоро да получи шанс да представи тезата си пред избирателите, ако бъдат насрочени предсрочни избори. Той остро критикува „Зеления договор" на ЕС, както и икономическата и отбранителната политика на съюза. Заяви, че Румъния не желае да се връща към времената, когато по-големите държави я доминираха.

„Бяхме окупирани от подобни диктатори, каквито имаме в Русия и каквито имахме в СССР, както и от диктаторски тенденции от страна на Германия. Искаме да бъдем част от Европа, съставена от свободни, суверенни нации", каза той.

Румъния е в криза без напълно функциониращо правителство от май, когато Алиансът за обединението на румънците (АУР) обедини сили със социалдемократите, за да свали управляващата коалиция, водена от либералите.

На източния фланг на ЕС, граничещ с Украйна, Румъния играе ключова роля за сигурността на Европа, като осигурява логистична подкрепа за войната и е домакин на голяма база на НАТО и обект от системата за противоракетна отбрана на САЩ.

Симион, който се описва като „еврореалист, а не евроскептик", отдавна е претендент за властта. Ако някога спечели, той потенциално би бил по-разтърсваща фигура за европейската мейнстрийм политика, отколкото бившият унгарски премиер Виктор Орбан. Миналата година в кампанията си за президентския пост той съзнателно копираше американския президент Доналд Тръмп и предложи да се спре помощта за Украйна, което предизвика тревога сред центристките политици в Брюксел.

В интервюто Симион заяви, че конституционното решение на проблема с невъзможността на румънските партии да се споразумеят за нова коалиция е провеждането на предсрочни парламентарни избори - нещо, което никога не се е случвало в тази страна с население от 19 милиона души от падането на комунизма през 1989 г.

„Ако така наречените проевропейски елити нямат решение, единственото решение - конституционното решение, са предсрочни избори. През 35-те години на така наречената демокрация никога не сме имали предсрочни избори", заяви Симион.

Въпросът за демократичната цялост в Румъния е изключително напрегнат. Избирателите отдавна са цинични по отношение на начина, по който се управлява страната, като се оплакват, че едни и същи елити държат властта от десетилетия, без да подобряват живота на обикновените граждани, а понякога дори биват хванати в корупционни скандали.

След това, през декември 2024 г., Конституционният съд се намеси, за да отмени президентските избори на фона на твърдения, че мащабна операция за чуждестранно влияние е помогнала на крайнодесния ултранационалист Калин Джорджеску да излезе от анонимност и да оглави надпреварата в първия от двата тура на гласуването.

Джорджеску, чийто статут на народния герой, противопоставящ се на статуквото, само се засили след анулирането на гласуването, остава популярна фигура в много части на Румъния. В момента той е подсъдим в Букурещ по обвинения в държавен преврат.

„Искам да видя демокрация в Румъния. Демокрацията беше отменена от декември 2024 г. И, разбира се, трябва да стигнем дотам възможно най-скоро. Нека хората гласуват... Не е лошо, въпреки някои тенденции, които наблюдавам тук във Великобритания и на други места, не е лошо да се вярва на гражданите. Гражданите винаги са прави", заяви Симион.

Симион се кандидатира за президентския пост на повторните избори миналата година и обеща да назначи Джорджеску за министър-председател, ако спечели. Въпреки че водеше в първия тур, Симион загуби с малка разлика във втория тур от центристкия кмет на Букурещ Никушор Дан.

Сега той обвинява Дан, своя съперник, за политическата криза, която обхвана Румъния, като се позовава на местни медийни съобщения, според които президентът е заговорничил със социалдемократите, за да свали либералния министър-председател Илие Боложан.

„Той създаде хаос. Искаше да се отърве от Боложан, но планът им не беше толкова успешен", каза Симион.

Симион предизвика бурна реакция по време на миналогодишните президентски избори, когато описа Дан – талантлив математик, който говори тихо и никога не се разгневява от атаките на опонентите си, като „аутист".

Симион сякаш се върна към тази тема: „Познавам го от 2006 г., когато и двамата бяхме граждански активисти. Той има сложен ум."

Преговорите за сформиране на ново правителство зациклиха, преди румънският парламент да се разпусне за лятната ваканция в началото на този месец. Това означава, че е малко вероятно да се стигне до решение преди есента.

Симион отхвърли идеята за сътрудничество със Социалдемократическата партия (PSD), макар че не я изключи напълно. Вместо това той изтъкна, че PSD няма да бъде достатъчно радикална в премахването на бюрокрацията и реформирането на пазарите, за да позволи на бизнеса да процъфти.

„Те нямат същата визия като нас и нямат подкрепата на народа. Те управляват страната от почти 45 години. Бих казал: нека хората решат, и ще видим как можем да излезем от тази дупка, в която се намираме. Защото, ако не го спрем, ако не въведем различен модел, ще се окажем в ситуацията на Гърция", каза той.

От своя страна президентът Дан и неговите съюзници отдавна са на мнение, че не трябва да се допуска партии като тази на Симион да сформират ново правителство, като изтъкват, че AUR и нейните крайнодесни съюзници са антизападни, антиевропейски и биха проявили прекалено голяма симпатия към Москва, ако влязат в правителството.

Симион отхвърля това.

„Европа е в Лондон, във Варшава, в Будапеща, в Букурещ, а не в Брюксел", каза той. „Искаме да поемем по пътя на обединена Европа, която създава просперитет, а НАТО е единственото решение за сигурност и за запазване на свободата на свободния свят", посочва той.

AUR има 36 процента в Poll of Polls на POLITICO, с 14 пункта преднина пред Национално-либералната партия на Болоян. Това е една от причините, поради които Дан и другите центристи няма да искат да стигнат до предсрочни избори и все още може да намерят начин да сформират нова коалиция.

Но Дан е под натиск. Първият му избор за нов министър-председател се оттегли, преди да бъде подложен на гласуване сред депутатите, а вторият му избор беше подложен на гласуване и беше отхвърлен. Симион вече започна процедура за отстраняване на президента, и колкото по-дълго се забавя намирането на решение, толкова по-слаба вероятно ще става позицията на Дан.

Ако все пак се стигне до предсрочни избори, Симион ще бъде готов с обичайната си смесица от войнствен популизъм и самоувереност. „Аз създадох тази политическа партия преди шест години", каза той. „Всички мислят, че ни помага Западът, Изтокът, Израел, Русия, но всъщност зад нас стои Бог. И една много некомпетентна политическа елита."