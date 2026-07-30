Само в "24 часа" на 30 юли: Държавата слага правила за джетове и въртележки, но не от това лято

Четете в днешния брой на "24 часа":
- Какво предвиждат наредбите за безопасно ползване на атракционите
- Може ли човек да избере пола си - мнението на сексолога доц. Румен Бостанджиев
- Лоши новини за работниците и заплатите - анализ на Адриан Николов от Института за пазарна икономика
- Какво да гледаме на "Аполония" тази година - в специалните страници за култура
Вижте първите страници на "24 часа" от 30 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.