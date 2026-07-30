Само в "24 часа" на 30 юли: Държавата слага правила за джетове и въртележки, но не от това лято

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Четете в днешния брой на "24 часа":

Какво предвиждат наредбите за безопасно ползване на атракционите

Може ли човек да избере пола си - мнението на сексолога доц. Румен Бостанджиев

мнението на сексолога доц. Румен Бостанджиев Лоши новини за работниците и заплатите - анализ на Адриан Николов от Института за пазарна икономика

анализ на Адриан Николов от Института за пазарна икономика Какво да гледаме на "Аполония" тази година - в специалните страници за култура

Вижте първите страници на "24 часа" от 30 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.