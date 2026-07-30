За спасението на едно дете, или за честта на едно министерство, което търси дарители на 7416,15 евро

Едно дете на година и половина се нуждае от помощ - трябват 7416,15 евро за 3-месечен курс на лечение след претърпян инсулт. Това дете е Анастасия, дъщерята на загиналия на 13 септември 2024 година пилот капитан Венцислав Дункин. Момиченцето се роди след трагичната смърт на баща му. На погребението на пилота в родния му Разлог да отдадат почит бяха министърът на отбраната, началникът на отбраната, командирът на ВВС.

Сега, близо 2 години след смъртта му, Министерството на отбраната отправя призив за помощ, за да се съберат необходимите пари. И депутатите събирали.

Новината, че се събират пари за лечението на Анастасия, обедини много хора, които искат да помогнат. И със сигурност сумата ще се събере - достатъчно бързо, за да продължи успешно лечението на детето.

Обаче оттук нататък идват тежките въпроси. И първият е: защо Министерството на отбраната в официалната си фейсбук страница публикува дарителската сметка с молба за помощ? Нямаше ли да е по-бързо и по-добре министерството да намери основание, по което да преведе сумата на семейството? Или пък друго: само пенсионерите на щат в системата на МО са 3495, а в търговските дружества, на които то е принципал, са 821. Общо 4316 души. По 2 евро да бяха дарили, сумата щеше да се събере. А ако целият състав на Министерството на отбраната беше дарил по 1 (ЕДНО) евро, пак щяха да надхвърлят търсените 7416,15 евро.

И следва най-важният въпрос: защо и докога в нашата мила държава ще продължаваме да събираме пари за лечението на български деца? Не е ли тя големият длъжник към тях? Защото колкото и политиците да разтягат всякакви приказки за големия демографски срив, ако държавата не може да застане зад всяко българско дете, ако не може да гарантира средства за неговото лечение, тогава всичко отива на вятъра. И на финала: нека майката на Анастасия поеме дъх, пари за нейното дете ще има. От хората с големи сърца.