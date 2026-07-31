Само в "24 часа" на 31 юли: Който пие и кара кола - името му да се публикува

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Само в "24 часа" на 31 юли четете:

800 хил. заплати замразени до Коледа

За 3 г. екстремното време струва на ЕС над 200 млрд. евро

Който пие и кара кола - името му да се публикува, анализ на проф. Иван Тодоров

Лъчезар Богданов: Живеем на кредит - сега е добре, има потребление, но какво ще стане, когато парите ще се връщат

Умните електромери ще струват 219 млн. евро, вдигат тока от 0,66 до над 2%

Учени: Човек може да живее до 194 години

Вижте първите страници на "24 часа" от 31 юли през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.