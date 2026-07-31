Който пие и кара кола - името му да се публикува

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази мярка обаче не може да се прилага при тестовете за наркотици - кръвната проба не прави количествен анализ и не дава яснота дали лицето по време на управлението на автомобила е било под въздействие на наркотичното вещество

Всеки ден през летните месеци полицията хваща към 20-30 човека, които са пили и имат над 0,5 промила в кръвта.

Според изследванията и статистическия анализ това означава, че всеки ден около 1000 шофьори карат с над 0,5 промила алкохол в кръвта. Което си е сериозен риск. Това са

хора, които умишлено се поставят в положение да заплашват живота на другите,

включително на децата ни.

До 1,2 промила наказанието е административно. Над 1,2 промила при първо нарушение присъдата е условна. Ето защо тези наказания невинаги са възпиращи.

Явно е наложителна и още една ефективна възпираща мярка срещу умишлено нарушение като употребата на алкохол - публикуване на имената на нарушителите. Но това не може да става автоматично.

Ако уличеният в употреба на алкохол иска кръвна проба, задължително трябва да се изчака резултатът от нея и влизането в сила на наказанието или влизането на присъдата в сила.

За да няма посегателство върху личните данни, публикуването на имената следва да се уреди в нормативен акт.

Категорично съм против обаче публикуването на имена на лицата, употребили наркотични вещества. Причината е много проста – кръвната проба не прави количествен анализ и не се прави извод дали лицето по време на управлението на автомобила е било под въздействие на наркотичното вещество.

Кръвната проба в България просто установява, че лицето е употребило по някое време наркотично вещество, а не дали е било под въздействие на наркотичното вещество по време на управлението на автомобила.

Действието например на бензодиазепините (диазепам, лексотан, ксанакс, клоранекс и др.), които се употребяват най-често с рецепта, трае най-много за някои видове до 12 часа, а за други, и то много рядко – до 72 часа. Но

следи се хващат дни след това

Поради липсата на количествен анализ на употребата на наркотични вещества, изписани по рецепта, резултатите от кръвните тестове в настоящия момент не са меродавни.