Потребителската кошница - куфарче с двойно дъно

Влизаш в магазина и усещаш как атмосферата се сгъстява около щанда за млечни продукти. Продавачът те поглежда подозрително през рамо, навежда се напред и те пита тихо: “Търсиш ли нещо чисто? Имам едно сирене от истинско мляко. Без примеси. Не е разреждано с палмово олио, гарантирам ти. Чист материал от Родопите. Скъпо е, защото е за ценители”. Ти го поглеждаш нервно, знаейки, че ако те хванат с 300 г от това сирене, съседите ще си помислят, че си влязъл в сивия сектор. Плащаш кеш бързо без излишни въпроси и криеш касовата бележка като компромат.

С кашкавала ситуацията е още по-криминална. Той вече не се продава на килограм, претегля се в грамове, сякаш е незаконен прах от Меделин. На някои места по-отлежалите пити кашкавал ги държат в кутии с магнитни аларми, точно до марковото уиски. Да извадиш цял жълт блок кашкавал пред гости вкъщи, вече се смята за показна проява на олигархия. Направо чакаш НАП да почука на вратата, за да те пита откъде имаш тези активи.

А хлябът? Хлябът претърпя пълна еволюция. Вече имаме “занаятчийски” хляб с квас, чиято цена е изчислена по формулата за среден лихвен процент на ЕЦБ. Купуваш един хляб и три дни го режеш на филийки с лазерна точност, за да не нарушиш фискалния баланс на домакинството.

На този фон връзката магданоз на пазара се превърна във валута за ресто. Когато бабата на сергията ти каже: “Нямам да ти върна 50 цента, ето ти две стръкчета магданоз”, ти осъзнаваш, че това е по-стабилно обезпечено от щатския долар.

Хората крият зелените подправки, сякаш пренасят контрабанда през Калотина.

Потребителската ни кошница вече не е кошница. Тя е куфарче с двойно дъно. Когато официалната статистика ми каже, че инфлацията е “овладяна и под контрол”, аз се сещам за жената на касата, която гледа скенера за баркодове с изражението на сапьор, който се чуди коя жица да среже, за да не гръмне сметката над 50 евро.

Така че, ако утре вечер ви предстои да правите шопска салата и кашкавал на фурна, сложете си бронирана жилетка и пазарувайте с повишено внимание. Споделете тази криминална хроника. Ако не я споделите, следващото ви пазаруване ще изисква одобрение от МВФ!

(От фейсбук)